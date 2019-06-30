В Албанії проходять місцеві вибори, які скасував президент і бойкотує опозиція



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Права опозиція в Албанії бойкотує проведення 30 червня місцевих виборів

Безпека на виборчих дільницях забезпечується 12-ма тисячами поліцейських

В Албанії у неділю проходять місцеві вибори, які ускладнюються протистоянням між владною й опозиційними партіями та між прем'єром і президентом.

Опозиційні сили бойкотують вибори, звинувачуючи уряд, яким керують соціалісти, у корупції і зловживаннях на виборах, пише DW.

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама і його уряд відкидали звинувачення і наполягли на проведенні виборів 30 червня. У той час президент Ілір Мета заявив, що переносить вибори на жовтень з міркувань безпеки.

Президент Албанії Ілір Мета 8 червня ухвалив рішення про скасування проведення голосування у зв'язку з внутрішньополітичною ситуацією. Виборча комісія країни на це заявила, що глава албанської держави не має відповідних конституційних повноважень. Рама розпорядився про проведення виборів.

Конституційний суд Албанії, який відповідає за вирішення таких конфліктів, не міг втрутитися в ситуацію, оскільки в ньому вже понад рік немає кворуму.

Безпека на виборчих дільницях забезпечується 12-ма тисячами поліцейських.