В Альпах врятували сотню людей, які застрягли на канатній дорозі
- Вчора, 20:32
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Рятувальна операція була здійснена без проблем завдяки хорошій погоді
Щонайменше 100 осіб застрягли на канатній дорозі на гірськолижному курорті Шамрус у французьких Альпах. О 15:00 за місцевим часом в неділю, 24 грудня, канатна дорога зупинилася.
Рятувальники застосували вертольоти, щоб визволити людей, повідомляють французькі ЗМІ. За даними місцевого мовника France Bleu Isere, кількість туристів, що застрягли, була вищою - 160 осіб.
Рятувальна операція була здійснена без проблем завдяки хорошій погоді, однак перед порятунком людям довелося просидіти в кабінах близько години. Причина порушення роботи канатної дороги залишається невідомою, пише інформагенція dpa.
Загалом на цій канатній дорозі працюють 70 кабін, кожна з яких розрахована на транспортування 10 осіб.
Джерело: Deutsche Welle