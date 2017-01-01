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    В Альпах врятували сотню людей, які застрягли на канатній дорозі

    Рятувальна операція була здійснена без проблем завдяки хорошій погоді
    Щонайменше 100 осіб застрягли на канатній дорозі на гірськолижному курорті Шамрус у французьких Альпах. О 15:00 за місцевим часом в неділю, 24 грудня, канатна дорога зупинилася. Рятувальники застосували вертольоти, щоб визволити людей, повідомляють французькі ЗМІ. За даними місцевого мовника France Bleu Isere, кількість туристів, що застрягли,
    • Вчора, 20:32
    • Розсилка

    Рятувальна операція була здійснена без проблем завдяки хорошій погоді

    Щонайменше 100 осіб застрягли на канатній дорозі на гірськолижному курорті Шамрус у французьких Альпах. О 15:00 за місцевим часом в неділю, 24 грудня, канатна дорога зупинилася.

    Рятувальники застосували вертольоти, щоб визволити людей, повідомляють французькі ЗМІ. За даними місцевого мовника France Bleu Isere, кількість туристів, що застрягли, була вищою - 160 осіб.

    Рятувальна операція була здійснена без проблем завдяки хорошій погоді, однак перед порятунком людям довелося просидіти в кабінах близько години. Причина порушення роботи канатної дороги залишається невідомою, пише інформагенція dpa.

    Загалом на цій канатній дорозі працюють 70 кабін, кожна з яких розрахована на транспортування 10 осіб.

    Джерело: Deutsche Welle

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