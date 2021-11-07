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    В Амстердамі вісьмох поляків зняли з літака за відмову одягнути маски

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    Вісьмох осіб зняли з рейсу із Польщі через їхню поведінку - В Амстердамі вісьмох поляків зняли з літака за відмову одягнути маски
    Вісьмох осіб зняли з рейсу із Польщі через їхню поведінку
    фото: NOS

    Пасажири спізнилися на пересадку і повинні будуть сплатити штраф

    В аеропорту Схіпхол біля Амстердаму правоохоронці оштрафували вісьмох поляків за категоричну відмову одягти маски і за те, що вони стояли у проході під час польоту. Про це повідомляє NOS.

    У військовій поліції Marechaussee повідомили, що ці громадяни відмовилися слухатися екіпаж рейсу і у підсумку про них повідомили поліції ще до прибуття.

    Літак приземлився в аеропорту близько 8 години ранку.

    «Вісьмох осіб зняли з рейсу із Польщі через їхню поведінку. Вони відмовлялися, серед іншого, одягати маски. У підсумку вони спізнилися на пересадку і повинні будуть сплатити штраф», – повідомила поліція в Twitter.

    «Прокуратура має накласти подальші санкції», – сказав речник.

    Marechaussee не повідомили, якій компанії належить літак, але два літаки KLM з Варшави та Кракова приземлилися близько 8 ранку.

    Теги: літак штраф Twitter
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    В Амстердамі вісьмох поляків зняли з літака за відмову одягнути маски