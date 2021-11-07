В Амстердамі вісьмох поляків зняли з літака за відмову одягнути маски

Пасажири спізнилися на пересадку і повинні будуть сплатити штраф

В аеропорту Схіпхол біля Амстердаму правоохоронці оштрафували вісьмох поляків за категоричну відмову одягти маски і за те, що вони стояли у проході під час польоту. Про це повідомляє NOS.

У військовій поліції Marechaussee повідомили, що ці громадяни відмовилися слухатися екіпаж рейсу і у підсумку про них повідомили поліції ще до прибуття.

Літак приземлився в аеропорту близько 8 години ранку.

«Вісьмох осіб зняли з рейсу із Польщі через їхню поведінку. Вони відмовлялися, серед іншого, одягати маски. У підсумку вони спізнилися на пересадку і повинні будуть сплатити штраф», – повідомила поліція в Twitter.

«Прокуратура має накласти подальші санкції», – сказав речник.

Op een vlucht vanuit Polen zijn 8 mannen uit een vliegtuig gehaald door @KMar_PenB_SPL omdat zij overlast veroorzaakten. Ze wilden oa hun mondkapje niet dragen. Ze hebben hun aansluitende vlucht hierdoor gemist en zullen een boete moeten betalen. pic.twitter.com/8N1JdPvMzl — Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) November 7, 2021

Marechaussee не повідомили, якій компанії належить літак, але два літаки KLM з Варшави та Кракова приземлилися близько 8 ранку.