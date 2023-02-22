Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Антарктиді «зацвів» сніг (яскраві фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В Антарктиді «зацвів» сніг (яскраві фото)
Забарвлення з'являється внаслідок розвитку в снігу мікроскопічних водоростей
фото: Сергій Глотов

Сніг біля станції «Академік Вернадський» став рожевого кольору

У районі української станції «Академік Вернадський» в Антарктиді на білому сніговому покриві з’явилися рожеві візерунки. Яскраві фото оприлюднив Національний антарктичний науковий центр, зазначивши, що це не фотошоп.

Науковці пояснили, що таке забарвлення з'являється внаслідок розвитку в снігу мікроскопічних зелених одноклітинних водоростей.

«Цікаво, що одна й та ж водорість має три кольорові стадії: зелену, помаранчеву і пурпурову чи малинову. Вона зимує під снігом у «зеленому» варіанті, де переважає хлорофіл, а коли стає тепліше, то просувається ближче до поверхні і червоніє, адже в ній утворюються каротиноїди (ці ж сполуки фарбують моркву, наприклад). Каротиноїди захищають водорість від ультрафіолетового випромінювання. Наразі наші вчені відбирають і фіксують проби кольорового снігу, щоб вже на «великій землі» їх проаналізувати і краще зрозуміти хімічні основи трансформації цієї водорості», – розповіли у Національному антарктичному науковому центрі.

8 фото
На весь екран
фото: Сергій Глотов

Зазначається, що «цвітіння снігу» сприяє зміні клімату. Адже через забарвлення сніг менше відбиває сонячного світла та швидше тане. Як наслідок – у ньому розвивається дедалі більше яскравих водоростей, від чого танення ще пришвидшується. «Тому важливо щороку фіксувати площу «квітучого снігу» на дослідних поверхнях, щоб побачити загальні тенденції впливу зміни клімату. Нині цю роботу наші біологи і біологині на станції проводять за допомогою дрона», – зазначили науковці.

Теги: Антарктида клімат екологія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Москва стала Києвом: у Німеччині кафе перейменували на честь столиці України (фото)
Москва стала Києвом: у Німеччині кафе перейменували на честь столиці України (фото)
Папа Римський одягнув браслет зі сталі «Азовсталі» (фото)
Папа Римський одягнув браслет зі сталі «Азовсталі» (фото)
«Ні російському терору». У Болгарії пройшли мітинги на підтримку України (фото)
«Ні російському терору». У Болгарії пройшли мітинги на підтримку України (фото)
Туреччина потонула у величезних горах будівельного сміття (відео)
Туреччина потонула у величезних горах будівельного сміття (відео)
Журналісти знайшли дітей із Маріуполя, яких вивели на сцену на мітингу у «Лужниках»
Журналісти знайшли дітей із Маріуполя, яких вивели на сцену на мітингу у «Лужниках»
У Данії відбувся молебень за мир в Україні (фото, відео)
У Данії відбувся молебень за мир в Україні (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Хто в Україні може отримати пенсію понад 4000 грн: роз'яснення
9665
Британія вигадала спосіб, як постачати винищувачі Україні
8158
Зарплата від 40 тис. грн без вищої освіти: названо найкращі вакансії в Україні
7140
Китай обрав війну? Як українці відреагували на мирний план Сі Цзіньпіня
6985
До України з Італії завезено партію небезпечного рису
6787
Генасамблея ООН. Сім країн проголосувало проти миру в Україні (список)

Новини

Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
Вчора, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
Вчора, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54
Окупанти наступають на п’ятьох напрямках і тероризують Херсонщину – Генштаб
22 лютого, 06:38
Переламало навпіл: у Чорному морі затонув суховантаж із росіянами на борту (відео)
21 лютого, 17:50

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту