В Антарктиді «зацвів» сніг (яскраві фото)

Сніг біля станції «Академік Вернадський» став рожевого кольору

У районі української станції «Академік Вернадський» в Антарктиді на білому сніговому покриві з’явилися рожеві візерунки. Яскраві фото оприлюднив Національний антарктичний науковий центр, зазначивши, що це не фотошоп.

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Науковці пояснили, що таке забарвлення з'являється внаслідок розвитку в снігу мікроскопічних зелених одноклітинних водоростей.

«Цікаво, що одна й та ж водорість має три кольорові стадії: зелену, помаранчеву і пурпурову чи малинову. Вона зимує під снігом у «зеленому» варіанті, де переважає хлорофіл, а коли стає тепліше, то просувається ближче до поверхні і червоніє, адже в ній утворюються каротиноїди (ці ж сполуки фарбують моркву, наприклад). Каротиноїди захищають водорість від ультрафіолетового випромінювання. Наразі наші вчені відбирають і фіксують проби кольорового снігу, щоб вже на «великій землі» їх проаналізувати і краще зрозуміти хімічні основи трансформації цієї водорості», – розповіли у Національному антарктичному науковому центрі.

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фото: Сергій Глотов

Зазначається, що «цвітіння снігу» сприяє зміні клімату. Адже через забарвлення сніг менше відбиває сонячного світла та швидше тане. Як наслідок – у ньому розвивається дедалі більше яскравих водоростей, від чого танення ще пришвидшується. «Тому важливо щороку фіксувати площу «квітучого снігу» на дослідних поверхнях, щоб побачити загальні тенденції впливу зміни клімату. Нині цю роботу наші біологи і біологині на станції проводять за допомогою дрона», – зазначили науковці.