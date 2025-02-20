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В армії РФ сталася серія вибухів FPV-окулярів: хто стоїть за спецоперацією

Наталія Порощук
glavcom.ua
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В армії РФ сталася серія вибухів FPV-окулярів: хто стоїть за спецоперацією
Для виконання завдання було придбано велику партію FPV окулярів для пілотів ЗС РФ
фото з відкритих джерел

Всередині окулярів, які передали пілотам FPV-дронів російські волонтери, була вмонтована вибухівка

Головне управління розвідки Міністерства оборони України провело спецоперацію з підриву окулярів для FPV-дронів, які використовували солдати армії РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «РБК-Україна».

Зазначається, що всередині окулярів, які передали пілотам FPV-дронів російські волонтери, була вмонтована вибухівка.

В армії РФ сталася серія вибухів FPV-окулярів: хто стоїть за спецоперацією фото 1

За словами причетних до операції, для виконання завдання було придбано велику партію FPV-окулярів для пілотів ЗС РФ. Фахівці української розвідки додатково обладнали їх функцією дистанційного підриву.

Після цього, у координації з ГУР, російські волонтери безоплатно, як благодійна допомога, відправили «вибухові» окуляри до підрозділів БпЛА ворожої армії. Розвідка додала, що операція з вибуховими FPV-окулярами триває.

Нагадаємо, у ніч на 7 лютого у Долґопрудному під Москвою пролунав сильний вибух. Внаслідок чого було знищено два російські радіолокаційні комплекси «Валдай». Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України. 

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Теги: ГУР розвідка вибух безпілотник росія росіяни війна армія

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