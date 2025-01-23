Європа та Китай продали РФ верстати для виробництва зброї на $18 млрд

До початку повномасштабної війни залежність Росії від імпорту верстатів з ЧПК становила близько 70-90%

Російська Федерація закупила понад 22 тис. верстатів з числовим програмним керуванням, компонентів і витратних матеріалів до них на $18,2 млрд протягом 2023 та перших семи місяців 2024 року. Про це йдеться у дослідженні Ради економічної безпеки України.

«Без верстатів з числовим програмним керуванням неможливо виготовити практично будь-яку зброю, тож їх закупівля є критичною для продовження російської агресії», – зазначено в заяві організації.

До повномасштабного вторгнення в Україну залежність Росії від імпорту верстатів з ЧПК становила 70-90%. Для супутніх оригінальних компонентів цей показник був ще вищий – 80-95%.

Згідно з даними митних платежів, які проаналізували аналітики у трійку країн-виробників увійшли:

Китай – понад 62% всіх поставок на $2,6 млрд;

Тайвань – 8,9% на $371 млн;

Південна Корея – 5,47% на $228 млн.

Майже десята частина російського імпорту припало на європейські виробництва. Росія отримала понад 10 тис. верстатів з ЧПК на $405 млн, серед яких:

Італія – 4 459 верстатів на $168,8 млн.

Німеччина – 2 849 верстатів на $139,9 млн.

Навіть більше, ніж самі верстати, Росія закуповувала компоненти та витратні матеріали до них – понад $14 млрд. З них товари на понад $7 млрд виготовили у КНР, утім, значна частка припала і на Європу, йдеться у дослідженні.

Понад 20% компонентів на $2,6 млрд виготовили у Швейцарії, а 3,5% компонентів і матеріалів на $500 млн – у Німеччині.

Нагадаємо, тайванська влада оголосила про повне припинення постачання до Росії верстатів, які можуть бути використані на військових підприємствах. Після серії публікацій про постачання верстатів до Росії, влада Тайваню посилила експортний контроль. Раніше повідомлялося, що Тайвань був серед п'яти країн, які постачали Росії верстати для виробництва зброї.

Як повідомлялося, у 2023 році німецькі компанії могли поставити до Росії понад 300 вантажів, які могли бути використані для виробництва деталей транспортних засобів або боєприпасів.

До слова, угорська фірма, що належить жителю Литви, поставила в Росію високоточні різьбошліфувальні верстати, вироблені в Італії на заводі німецької корпорації EMAG. Експорт такого обладнання в Росію з ЄС заборонений.