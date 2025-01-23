Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Європа та Китай продали РФ верстати для виробництва зброї на $18 млрд

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Європа та Китай продали РФ верстати для виробництва зброї на $18 млрд
Майже десята частина російського імпорту верстатів припало на європейські виробництва
фото з відкритих джерел

До початку повномасштабної війни залежність Росії від імпорту верстатів з ЧПК становила близько 70-90%

Російська Федерація закупила понад 22 тис. верстатів з числовим програмним керуванням, компонентів і витратних матеріалів до них на $18,2 млрд протягом 2023 та перших семи місяців 2024 року. Про це йдеться у дослідженні Ради економічної безпеки України.

«Без верстатів з числовим програмним керуванням неможливо виготовити практично будь-яку зброю, тож їх закупівля є критичною для продовження російської агресії», – зазначено в заяві організації.

До повномасштабного вторгнення в Україну залежність Росії від імпорту верстатів з ЧПК становила 70-90%. Для супутніх оригінальних компонентів цей показник був ще вищий – 80-95%.

Згідно з даними митних платежів, які проаналізували аналітики у трійку країн-виробників увійшли:

  • Китай – понад 62% всіх поставок на $2,6 млрд;
  • Тайвань – 8,9% на $371 млн;
  • Південна Корея – 5,47% на $228 млн.

Майже десята частина російського імпорту припало на європейські виробництва. Росія отримала понад 10 тис. верстатів з ЧПК на $405 млн, серед яких:

  • Італія – 4 459 верстатів на $168,8 млн.
  • Німеччина – 2 849 верстатів на $139,9 млн.

Навіть більше, ніж самі верстати, Росія закуповувала компоненти та витратні матеріали до них – понад $14 млрд. З них товари на понад $7 млрд виготовили у КНР, утім, значна частка припала і на Європу, йдеться у дослідженні.

Понад 20% компонентів на $2,6 млрд виготовили у Швейцарії, а 3,5% компонентів і матеріалів на $500 млн – у Німеччині.

Нагадаємо, тайванська влада оголосила про повне припинення постачання до Росії верстатів, які можуть бути використані на військових підприємствах. Після серії публікацій про постачання верстатів до Росії, влада Тайваню посилила експортний контроль. Раніше повідомлялося, що Тайвань був серед п'яти країн, які постачали Росії верстати для виробництва зброї.

Як повідомлялося, у 2023 році німецькі компанії могли поставити до Росії понад 300 вантажів, які могли бути використані для виробництва деталей транспортних засобів або боєприпасів.

До слова, угорська фірма, що належить жителю Литви, поставила в Росію високоточні різьбошліфувальні верстати, вироблені в Італії на заводі німецької корпорації EMAG. Експорт такого обладнання в Росію з ЄС заборонений.

Читайте також:

Теги: росія Китай Тайвань Південна Корея Європа озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

8 січня Росія атакувала Запоріжжя
У Запоріжжі зросла кількість жертв внаслідок удару РФ 8 січня
17 сiчня, 11:35
Росіяни атакували Івано-Франківщину: деталі від голови ОВА
Росіяни атакували Івано-Франківщину: деталі від голови ОВА
15 сiчня, 09:07
Купер провела понад два десятиліття в Пентагоні
Відставка відповідальної за допомогу Україні чиновниці Пентагону, візит глави МЗС Ісландії. Головне за 7 січня
7 сiчня, 21:00
Пожежники гасять пожежу на терміналі «Новатек» у порту Усть-Луга
РФ втрачає мільярди. Про «дронові санкції» від СБУ
7 сiчня, 15:20
Глава Азербайджану зустрівся з родичами загиблих членів екіпажу
Авіакатастрофа в Казахстані: президент Азербайджану звернувся до РФ
6 сiчня, 14:46
Україна вдарила дронами по НПЗ у Татарстані
У Росії суд зобов’язав «Яндекс» приховати на мапах один з нафтопереробних заводів
3 сiчня, 10:04
РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 19981 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 29 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
29 грудня, 2024, 07:37
Політика Трампа може змінити глобальний баланс сил
Повернення Трампа до Білого дому може змінити Україну та світ
28 грудня, 2024, 19:29
Атаки в Курській області, до яких залучають північнокорейські сили, завдають їм великих втрат
Серед військових КНДР є випадки самогубства через страх за свою сім’ю – Білий дім
28 грудня, 2024, 00:50

Економіка

Європа та Китай продали РФ верстати для виробництва зброї на $18 млрд
Європа та Китай продали РФ верстати для виробництва зброї на $18 млрд
Придністров'я відмовилося від українського вугілля
Придністров'я відмовилося від українського вугілля
Путін злякався за економіку? У РФ стурбовані заявами Трампа щодо санкцій – Reuters
Путін злякався за економіку? У РФ стурбовані заявами Трампа щодо санкцій – Reuters
На Британію чекає «боргова спіраль смерті»
На Британію чекає «боргова спіраль смерті»
Росія розпочала інформоперацію для демонстрації економічної могутності: ISW назвав мету
Росія розпочала інформоперацію для демонстрації економічної могутності: ISW назвав мету
ЄС виділить Україні €35 млрд у 2025 році – єврокомісар Домбровскіс
ЄС виділить Україні €35 млрд у 2025 році – єврокомісар Домбровскіс

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
152K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 січня 2025
40K
Філарет – 96. Свято самотнього патріарха
23K
Безугла заявила про «мільйонні премії генералітету ЗСУ». Командувач ВМС відповів
14K
Декларації засекречено. Журналісти з’ясували, якими статками володіє сім’я підозрюваного головного психіатра ЗСУ
9092
Організаторка схеми з «інвалідізації» військовозобов'язаних на Київщині постане перед судом

Новини

Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
Сьогодні, 06:01
У Києві повітряна тривога тривала годину
Сьогодні, 04:59
Погрози Трампа можуть зіграти на руку Путіну – CNN
Сьогодні, 03:02
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
Прем'єр-міністр Гренландії збирається зустрітися з Трампом
Вчора, 04:44
Фінляндія готує 27-й пакет військової допомоги Україні
Вчора, 00:33

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua