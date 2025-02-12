Військові хакери атакували головного підрядника «Газпрому»

7-8 лютого кіберфахівці ГУР і ЗСУ здійснили успішну операцію у кіберпросторі Росії

Непридатними для роботи залишились понад 10 тис. комп’ютерів співробітників критично важливих російських підприємств

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) та ЗСУ атакували головного підрядника російського «Газпрому» та 22 підприємства, що обслуговують нафтогазову інфраструктуру РФ. Уражені понад 120 серверів та 2 тис. терабайтів даних, десять тисяч комп’ютерів стали непридатними. Про це повідомило «Суспільне» з покликанням на джерела у спецслужбах.

Зазначається, що 7-8 лютого кіберфахівці ГУР і ЗСУ здійснили успішну операцію у кіберпросторі Росії. Під атакою опинився головний підрядник «Газпрому» – компанія «Газстройпром», яка бере участь у забезпеченні російської агресії проти України. Також удару зазнали 22 підприємства, що надають послуги з будівництва та обслуговування нафтогазової інфраструктури Росії.

Під кіберудар потрапили такі компанії: «Газпром-автоматизация, «ГСП-комплектация», «Инфосервис регион», «Вектор восток», «ССК газрегион», «ГСП-центр», «ГСП-сервис», «ГСП-технологии», «ГСП-механизация», «ГСП-нефтегазпереработка», «ГСП-переработка», «ГСП-ГСМ», «ГСП-1», «ГСП-2», «ГСП-4», «ГСП-5», «ГСП-6», «ГСП-7», «Сфера-групп», «ГСП-инвестиции», «Газстройпром-автотранспортное предприятие», «ГСП-финанс».

«Унаслідок операції виведено з ладу понад 120 фізичних серверів-гіпервізорів, знищено файлові сховища з документацією загальним обсягом 2 млн гігабайтів, або 2 тис. терабайтів. Непридатними для роботи залишились понад 10 тис. комп’ютерів співробітників критично важливих російських підприємств. Робота усіх систем та сервісів – зупинена», – повідомило джерело.

Збитки, завдані компаніям, які живлять війну проти України, можуть становити від десятків до сотень мільйонів доларів.

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