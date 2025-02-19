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Келлог провів першу зустріч під час візиту до України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Келлог провів першу зустріч під час візиту до України
Єрмак (праворуч) під час зустрічі з Келлогом заявив, що Україна розраховує на продовження американської підтримки
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами глави Офісу президента, для України важливо, аби Келлог отримав повну інформацію про те, що відбувається на фронті

Російська Федерація намагається посіяти розкол, аби посварити Україну та Сполучені Штати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог провів в Україні свою першу зустріч. За словами Єрмака вона була «предметною».

«Важливо, як саме завершиться ця війна. Про це особисто сказав Кіту Келлогу. Росія завжди маніпулює інформацією, намагається посіяти розкол, брехати, щоб посварити нас між собою», – написав він.

Глава Банкової наголосив, що принцип «нічого про Україну без України» є ключовим, і Київ зацікавлений, аби США були на стороні правди і справедливості.

В Офісі президента відбулася зустріч Келлога з Єрмаком
В Офісі президента відбулася зустріч Келлога з Єрмаком
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Україна зацікавлена у стратегічному, довготривалому та всеосяжному партнерстві зі США, однак їй потрібні гарантії безпеки, а також оборонне та економічне співробітництво.

За словами Єрмака, для України важливо, аби Келлог отримав повну інформацію про те, що відбувається на фронті, про «стійкість і дух нашої нації, які залишаються незмінними всі ці роки».

«Щоб він побачив це на власні очі і отримав всі деталі. Важливими будуть брифінги від військового командування та командувачів на місцях, про ситуацію на полі бою», – каже він.

Україна розраховує на продовження американської підтримки та хоче, аби стосунки між країнами залишалися відкритими й у них панувала довіра та принципи взаємного успіху.

Нагадаємо, спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог у середу, 19 лютого, приїхав у Київ. На вокзалі Келлога зустріла посол США в Україні Бріджит Брінк.

Раніше спеціальний представник президента США заявив, що ніхто не нав’язуватиме президенту України Володимиру Зеленському мирну угоду. За словами Келлога, питання мирної угоди вирішуватиметься у співпраці з українською стороною, і остаточне рішення залишається за Києвом.

До слова, Туреччина запропонувала РФ та Україні допомогу в укладанні миру, а саме провести переговори на її території.

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Теги: Андрій Єрмак Кіт Келлог Офіс президента США війна

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