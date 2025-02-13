Під Москвою знищено два новітні радіолокаційні комплекси (відео)

Російські радіолокаційні комплекси «Валдай» призначені для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БпЛА

Під удар потрапила новітня розробка російського військово-промислового комплексу

У ніч на 7 лютого у Долґопрудному під Москвою пролунав сильний вибух. Знищено два російські радіолокаційні комплекси «Валдай». Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Вибух стався на території військової частини №52116 у місті Долґопрудний під Москвою.

«Вибухівка знищила два російські радіолокаційні комплекси «Валдай», призначені для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БпЛА», – йдеться в повідомленні.

За даними розвідників, це новітня розробка російського військово-промислового комплексу – перший зразок у своєму класі, прийнятий на озброєння армії держави-агресора Росії.

А військова частина, на якій вибухнули «Валдаї», відповідає за безпеку повітряного простору над Москвою.

ГУР МО: у ніч з 6 на 7 лютого 2025 року на території в/ч 52116 у місті долґопрудний під москвою стався сильних вибух.



⚡️ Вибухівка знищила два російських радіолокаційних комплекси “валдай”, призначених для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БПЛА. pic.twitter.com/7N1DtQZ670 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 13, 2025

Нагадаємо, жителі російського Липецька вночі скаржились на потужні вибухи. Люди повідомляли про атаку безпілотників та роботу ППО. За даними ЗМІ, можливим об'єктом атаки БПЛА міг бути Новолипецький металургійний комбінат (НЛМК).

Раніше Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження нафтопереробного заводу (НПЗ) окупантів у Саратовській області РФ.