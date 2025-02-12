Чи будуть відключення світла після нічної атаки РФ: відповідь гендиректора Yasno

Коваленко пояснив, із чим пов'язані відключення світла в Оболонському районі столиці

Уночі російська армія вдарила ракетами по Києву. Під ударом були Київщина, Дніпропетровщина, Сумщина, Полтавщина та Чернігівщина. Однак серйозних наслідків для енергосистеми немає. Про це в етері телемарафону повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, говорити про наслідки сьогоднішньої нічної атаки поки що зарано. Коментуючи відключення електроенергії в Оболонському районі, він наголошує, що, ймовірно, вони пов'язані з пошкодженнями локальних мереж.

«Тому мені здається, що сьогоднішня вранішня ракетна атака на Київ, з того що я розумію, вона не приводить до якихось серйозних наслідків для енергосистеми», – резюмував Коваленко.

Нагадаємо, в ніч на 12 лютого 2025 року ворог завдав удару балістичними ракетами «Іскандер-М» по Києву та Кривому Рогу. Також Росія атакувала 123 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Станом на 08:30 підтверджено збиття шести балістичних ракет «Іскандер-М» (ЗКР С-400) та 71-го ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки на Київ є загоряння в багатьох районах. За даними мера столиці Віталія Кличка, є загиблі та постраждалі. В Оболонському районі, окрім загиблого, є троє постраждалих. Серед них – дев'ятирічна дівчинка. Її госпіталізували медики.