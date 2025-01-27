У Британії та Ірландії знеструмлено понад 400 тис. будинків через шторм «Еовін»
У розпал шторму понад 1 млн людей залишилися без світла
Понад 400 тис. об’єктів у Великій Британії та Ірландії досі знеструмлені після шторму «Еовін». Про це повідомляє The Guardian.
У Північній Ірландії близько 101 тис. домогосподарств і підприємств були знеструмлені в неділю, тоді як у Шотландії ця цифра становить 20 тис.
Постачальник електроенергії Ірландії заявив, що близько 300 тис. об'єктів не мають електроенергії і що може знадобитися часу до п'ятниці, щоб відновити її для всіх, оскільки ремонтні роботи ускладнюються сильним вітром і дощем. У розпал шторму понад 1 млн людей залишилися без світла.
У п’ятницю, коли влада намагалася ліквідувати наслідки після шторму «Еовін», метеослужба оприлюднила нові попередження про вітер і дощ у всій Британії до вівторка внаслідок шторму «Гермінія», який накрив Іспанію.
«Еовін» був одним із найсильніших штормів за довгий час із рекордною швидкістю вітру, який спричинив відключення електроенергії та значні пошкодження інфраструктури. Метеорологи фіксували рекордні пориви вітру – близько 183 км/год у Мейс-Хед, графство Голвей (Ірландія), та близько 160 км/год у Друмалбіні в Південному Ланаркширі (Шотландія).
За попередніми даними, унаслідок шторму загинули двоє чоловіків – 19 та 20 років. Вони отримали смертельні травми через падіння дерев на їхні автівки. 19-річний чоловік загинув 24 січня у Східному Ейрширі (Шотландія), а 20-річний чоловік – в Ірландії в графстві Донегал.
Нагадаємо, 24 січня Ірландію та Шотландію накрив потужний шторм «Еовін». Через шторм влада ухвалила рішення про тимчасове закриття шкіл, призупинення руху поїздів, поромів та сотень авіарейсів у Республіці Ірландія, Північній Ірландії та Шотландії.
До слова, у понеділок, 27 січня, в Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. У південно-східній частині вночі та вранці місцями туман.
Вітер південний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°, на Прикарпатті та в Криму 9-14°; у східних областях та в Карпатах вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла.
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