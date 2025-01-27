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У Британії та Ірландії знеструмлено понад 400 тис. будинків через шторм «Еовін»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Британії та Ірландії знеструмлено понад 400 тис. будинків через шторм «Еовін»
Наслідки шторму «Еовін»
скріншот з відео

У розпал шторму понад 1 млн людей залишилися без світла

Понад 400 тис. об’єктів у Великій Британії та Ірландії досі знеструмлені після шторму «Еовін». Про це повідомляє The Guardian.

У Північній Ірландії близько 101 тис. домогосподарств і підприємств були знеструмлені в неділю, тоді як у Шотландії ця цифра становить 20 тис.

Постачальник електроенергії Ірландії заявив, що близько 300 тис. об'єктів не мають електроенергії і що може знадобитися часу до п'ятниці, щоб відновити її для всіх, оскільки ремонтні роботи ускладнюються сильним вітром і дощем. У розпал шторму понад 1 млн людей залишилися без світла.

У п’ятницю, коли влада намагалася ліквідувати наслідки після шторму «Еовін», метеослужба оприлюднила нові попередження про вітер і дощ у всій Британії до вівторка внаслідок шторму «Гермінія», який накрив Іспанію.

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Наслідки негоди
фото: AP

«Еовін» був одним із найсильніших штормів за довгий час із рекордною швидкістю вітру, який спричинив відключення електроенергії та значні пошкодження інфраструктури. Метеорологи фіксували рекордні пориви вітру – близько 183 км/год у Мейс-Хед, графство Голвей (Ірландія), та близько 160 км/год у Друмалбіні в Південному Ланаркширі (Шотландія).

За попередніми даними, унаслідок шторму загинули двоє чоловіків – 19 та 20 років. Вони отримали смертельні травми через падіння дерев на їхні автівки. 19-річний чоловік загинув 24 січня у Східному Ейрширі (Шотландія), а 20-річний чоловік – в Ірландії в графстві Донегал.

Нагадаємо, 24 січня Ірландію та Шотландію накрив потужний шторм «Еовін». Через шторм влада ухвалила рішення про тимчасове закриття шкіл, призупинення руху поїздів, поромів та сотень авіарейсів у Республіці Ірландія, Північній Ірландії та Шотландії.

До слова, у понеділок, 27 січня, в Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. У південно-східній частині вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°, на Прикарпатті та в Криму 9-14°; у східних областях та в Карпатах вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла.

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Теги: шторм негода погода Ірландія Велика Британія

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