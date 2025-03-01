Віцепрезидент ICC Ukraine пояснив, як за рахунок чого Україна завершила зиму без суттєвих відключень

Ефективна підготовка до зими відіграла вирішальну роль у стабільній роботі енергосистеми

«Жодна з чотирьох масованих атак не спричинила катастрофічних наслідків», – наголосив він

Україна успішно подолала зимовий період 2024–2025 років без масових відключень електроенергії, що стало можливим завдяки ефективній підготовці Міністерства енергетики України та щоденній роботі енергокомпаній. Про це заявив Олександр Трохимець, віцепрезидент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine).

«Факт: Країна пройшла зиму з мінімальними відключеннями. Останні стабілізаційні графіки були 29 грудня 2024 року», – зазначив він.

За словами Трохимця, одним із ключових факторів стало ефективна робота протиповітряної оборони, що не допустила катастрофічних наслідків від чотирьох масованих атак на енергосистему.

«Жодна з чотирьох масованих атак не спричинила катастрофічних наслідків», – наголосив він.

Також експерт підкреслив, що ефективна підготовка до зими відіграла вирішальну роль у стабільній роботі енергосистеми.

«Всі заходи були чітко сплановані Міністерством енергетики України та реалізовані енергокомпаніями. У роботі залишалися всі 9 атомних блоків», – зазначив Олександр Трохимець.

За його словами, завдяки наполегливій роботі енергетиків вдалося відновити значну кількість пошкоджених потужностей, які ще влітку здавалися остаточно втраченими.

«Відновлено багато потужностей, які ще влітку здавалися назавжди втраченими. Енергетики продемонстрували високий професіоналізм», – підкреслив він.

Водночас, віцепрезидент ICC Ukraine зауважив, що попри успішне проходження зими, енергетична система України залишається вразливою, і необхідно продовжувати роботу над її зміцненням.

Раніше голова підкомітету Ради з енергобезпеки Вікторія Гриб розповіла, що спільна робота міністерства та енергетиків дозволила енергосистемі вистояти попри постійні обстріли. Україна успішно пройшла цю зиму, незважаючи на прогнози різних експертів, що світла взимку не буде по 20 годин на день.