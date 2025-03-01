Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Віцепрезидент ICC Ukraine пояснив, як за рахунок чого Україна завершила зиму без суттєвих відключень

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Віцепрезидент ICC Ukraine пояснив, як за рахунок чого Україна завершила зиму без суттєвих відключень
Ефективна підготовка до зими відіграла вирішальну роль у стабільній роботі енергосистеми
фото: freepik.com

«Жодна з чотирьох масованих атак не спричинила катастрофічних наслідків», – наголосив він

Україна успішно подолала зимовий період 2024–2025 років без масових відключень електроенергії, що стало можливим завдяки ефективній підготовці Міністерства енергетики України та щоденній роботі енергокомпаній. Про це заявив Олександр Трохимець, віцепрезидент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine).

«Факт: Країна пройшла зиму з мінімальними відключеннями. Останні стабілізаційні графіки були 29 грудня 2024 року», – зазначив він.

За словами Трохимця, одним із ключових факторів стало ефективна робота протиповітряної оборони, що не допустила катастрофічних наслідків від чотирьох масованих атак на енергосистему.

«Жодна з чотирьох масованих атак не спричинила катастрофічних наслідків», – наголосив він.

Також експерт підкреслив, що ефективна підготовка до зими відіграла вирішальну роль у стабільній роботі енергосистеми.

«Всі заходи були чітко сплановані Міністерством енергетики України та реалізовані енергокомпаніями. У роботі залишалися всі 9 атомних блоків», – зазначив Олександр Трохимець.

За його словами, завдяки наполегливій роботі енергетиків вдалося відновити значну кількість пошкоджених потужностей, які ще влітку здавалися остаточно втраченими.

«Відновлено багато потужностей, які ще влітку здавалися назавжди втраченими. Енергетики продемонстрували високий професіоналізм», – підкреслив він.

Водночас, віцепрезидент ICC Ukraine зауважив, що попри успішне проходження зими, енергетична система України залишається вразливою, і необхідно продовжувати роботу над її зміцненням. 

Раніше голова підкомітету Ради з енергобезпеки Вікторія Гриб розповіла, що спільна робота міністерства та енергетиків дозволила енергосистемі вистояти попри постійні обстріли. Україна успішно пройшла цю зиму, незважаючи на прогнози різних експертів, що світла взимку не буде по 20 годин на день.

Читайте також:

Теги: Україна енергетика електроенергія відключення світла війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Командувач Центрального командування США у 2008-10 роках, Директор Центрального Розвідувального Управління США у 2011-12 роках Генерал Девід Петреус
Атака Трампа на Зеленського. Американський генерал дав надію українцям
21 лютого, 20:24
Майкл Волц вкотре повідомив про готовність США інвестувати значні кошти у видобуток корисних копалин в Україні
Трамп засмучений заявами Зеленського – Волц
21 лютого, 07:56
Трамп заявив, що президент України втягнув США у війну, яку «не можна було виграти»
Трамп назвав Зеленського «диктатором без виборів»
19 лютого, 18:12
Щольц: США та Росія не можуть самостійно домовитися про припинення війни в Україні
Європа не дозволить демілітаризувати Україну – Шольц
17 лютого, 08:11
Любов Любчик: «На сьогодні українські освітні осередки є на всіх п'яти континентах»
Навчання українських школярів закордоном. Головна освітянка Світового Конґресу українців назвала ключове завдання
17 лютого, 07:46
Віце-президент США Джей Ді Венс на Мюнхенській конференції, 14 лютого 2025
Мюнхен-2025: як США шокували Європу і що це означає для України
15 лютого, 18:28
Чоловіки ховали у спеціальній схованці у вантажівці
Чоловіки намагалися виїхати за кордон під шаром піску в «Камазі» (відео)
4 лютого, 10:59
Рятувальні роботи тривають
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару в Полтаві знову зросла
1 лютого, 22:48
«Українська сила» – це благодійний фонд, створений у 2023 році для підтримки захисників нашої країни
БФ «Українська сила» долучився до збору ветерана Віталія Біляка на потреби Сил оборони
27 лютого, 18:11

Економіка

Віцепрезидент ICC Ukraine пояснив, як за рахунок чого Україна завершила зиму без суттєвих відключень
Віцепрезидент ICC Ukraine пояснив, як за рахунок чого Україна завершила зиму без суттєвих відключень
«Укренерго» отримало дозвіл виплатити майже 11 млрд боргів на енергоринку – НКРЕКП
«Укренерго» отримало дозвіл виплатити майже 11 млрд боргів на енергоринку – НКРЕКП
«Метінвест» направить понад мільярд інвестицій у «Запоріжсталь» у 2025-му
«Метінвест» направить понад мільярд інвестицій у «Запоріжсталь» у 2025-му
Дефіцит газу після атак РФ загрожує тарифам: депутат Кучеренко закликав включити «Укрнафту» до механізму пільгових поставок
Дефіцит газу після атак РФ загрожує тарифам: депутат Кучеренко закликав включити «Укрнафту» до механізму пільгових поставок
Топ-100 та Delo.ua відзначили лідерів фінансового сектору та найкращих фінансових директорів України
Топ-100 та Delo.ua відзначили лідерів фінансового сектору та найкращих фінансових директорів України
Скільки грошей потрібно на розмінування України: роз’яснення Мінекономіки
Скільки грошей потрібно на розмінування України: роз’яснення Мінекономіки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
176K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 березня: ситуація на фронті
62K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 березня 2025
45K
Український банкір після скандалу у Білому домі відкрив збір «на ядерку»: за 11 год зібрано 12 млн грн (оновлено)
33K
Стало відомо, що сталося у Білому домі після перепалки Зеленського та Трампа – CNN
16K
ЄС та Індія укладуть угоду, про яку домовлялися майже 20 років
7569
Як Маркарова відреагувала на суперечку Трампа та Зеленського: красномовне відео

Новини

1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Емоційна зустріч Зеленського та Трампа, звільнення у Кабміні та КМДА. Головне за 28 лютого
Вчора, 21:07
«Укренерго» повертає відключення для деяких споживачів. Графік на 1 березня
Вчора, 18:35
У Києві та кількох областях запроваджено екстрені відключення світла (оновлено)
Вчора, 17:42
28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Трамп продовжив санкції проти РФ, Мінкульт зупинив видачу дозволів на виїзд за кордон. Головне за 27 лютого
27 лютого, 21:10

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua