Шмигаль окреслив п'ять головних напрямків роботи уряду

Зміцнення Сил безпеки оборони є одним із пріоритетів роботи уряду

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав п'ять головних напрямків роботи уряду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію форуму «Україна. Рік 2025».

Головні напрямки роботи уряду:

Зміцнення Сил безпеки оборони. Зокрема, Шмигаль наголосив на зміцнені оборонної промисловості. «Розробляємо інноваційні підходи та системи, щоб виграти війну на полі бою», – сказав Шмигаль. Ефективна соціальна політика. Прем’єр-міністр зауважив, що 1 березня відбудеться індексація пенсій. Відновлення: енергетики, соціальна підтримка. Українська економіка. Шмигаль наголосив на важливості підтримки українських виробників. «Українці мають підтримувати своє, єдиний підхід – це культура підтримувати своїх. Над цим зосереджуємося та працюємо», – сказав Шмигаль. Взаємодія з партнерами. Прем’єр-міністр наголосив, що головне зберегти єдність всередині суспільства, а також важливим є сконсолідувати наших партнерів.

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