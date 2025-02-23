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Шмигаль окреслив п'ять головних напрямків роботи уряду

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Шмигаль окреслив п'ять головних напрямків роботи уряду
Шмигаль наголосив на важливості підтримки українських виробників
фото: glavcom.ua

Зміцнення Сил безпеки оборони є одним із пріоритетів роботи уряду

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав п'ять головних напрямків роботи уряду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію форуму «Україна. Рік 2025».

Головні напрямки роботи уряду:

  1. Зміцнення Сил безпеки оборони. Зокрема, Шмигаль наголосив на зміцнені оборонної промисловості. «Розробляємо інноваційні підходи та системи, щоб виграти війну на полі бою», – сказав Шмигаль.
  2. Ефективна соціальна політика. Прем’єр-міністр зауважив, що 1 березня відбудеться індексація пенсій. 
  3. Відновлення: енергетики, соціальна підтримка.
  4. Українська економіка. Шмигаль наголосив на важливості підтримки українських виробників. «Українці мають підтримувати своє, єдиний підхід – це культура підтримувати своїх. Над цим зосереджуємося та працюємо», – сказав Шмигаль.
  5. Взаємодія з партнерами. Прем’єр-міністр наголосив, що головне зберегти єдність всередині суспільства, а також важливим є сконсолідувати наших партнерів.

Нагадаємо, повномасштабне вторгнення Росії в Україну почалося близько 3:40 24 лютого 2022 року, коли на територію Луганської області зайшла перша колона російських танків. Перші сигнали можливого безпосереднього конфлікту також отримали з вебкамер кримських блокпостів. 

О 4:35 ЗС РФ завдали удару по міжнародному пункту пропуску Велика Писарівка Охтирського району Сумської області.

Приблизно о 5:00 ракетних ударів зазнали десятки міст по всій країні, включаючи столицю України Київ. Невдовзі українська прикордонна служба заявила, що її прикордонні пости з Росією та Білоруссю зазнали обстрілу. Президент України Володимир Зеленський оголосив воєнний стан.

26 лютого відбулися запеклі бої на південь від Києва, поблизу міста Васильків.

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Теги: президент політика Україна електроенергія Денис Шмигаль війна українці росія

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