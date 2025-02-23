Шмигаль окреслив п'ять головних напрямків роботи уряду
Зміцнення Сил безпеки оборони є одним із пріоритетів роботи уряду
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав п'ять головних напрямків роботи уряду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію форуму «Україна. Рік 2025».
Головні напрямки роботи уряду:
- Зміцнення Сил безпеки оборони. Зокрема, Шмигаль наголосив на зміцнені оборонної промисловості. «Розробляємо інноваційні підходи та системи, щоб виграти війну на полі бою», – сказав Шмигаль.
- Ефективна соціальна політика. Прем’єр-міністр зауважив, що 1 березня відбудеться індексація пенсій.
- Відновлення: енергетики, соціальна підтримка.
- Українська економіка. Шмигаль наголосив на важливості підтримки українських виробників. «Українці мають підтримувати своє, єдиний підхід – це культура підтримувати своїх. Над цим зосереджуємося та працюємо», – сказав Шмигаль.
- Взаємодія з партнерами. Прем’єр-міністр наголосив, що головне зберегти єдність всередині суспільства, а також важливим є сконсолідувати наших партнерів.
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