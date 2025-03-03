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Відключення світла 4 березня: як і для кого діятимуть графіки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Відключення світла 4 березня: як і для кого діятимуть графіки
Відключення побутових споживачів не прогнозується
фото: glavcom.ua

Відключення електроенергії пов'язане з російськими атаками на енергетику України

Завтра, 4 березня, відключення електроенергії діятимуть для промисловості та бізнесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Коли діятимуть відключення світла:

  • 06:00 – 09:00;
  • 15:00 – 22:00.

Водночас обмеження побутових споживачів наразі не прогнозується. Причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

Нагадаємо, Україні прогнозували холодну та темну зиму – тривалі блекаути до 18 годин на добу, колапс енергосистеми, нестачу тепла та електрики навіть для критично важливих об'єктів. Однак найгірші сценарії так і не стали реальністю. «Главком» у перший день весни пригадав, до чого готували українців мережеві експерти, і не лише вони.

Як повідомлялося, «Укренерго» запустило мобільний застосунок, який показує ситуацію з електропостачанням у будь-якій з областей України в режимі реального часу.

До слова, Держдепартамент США ухвалив рішення припинити програму Агентства з міжнародного розвитку (USAID), спрямовану на відновлення української енергетики. Протягом останніх років у межах цієї ініціативи було вкладено сотні мільйонів доларів, щоб підтримати стійкість енергосистеми країни після російських атак.

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Теги: відключення світла електроенергія енергетика

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