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Через російську атаку одесити залишились без світла, тепла й води (оновлено)

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Через російську атаку одесити залишились без світла, тепла й води (оновлено)
Ворог обстріляв Одесу 3 березня
фото: ДСНС Одещини

Російська ракета влучила у порожній санаторій у Білгород-Дністровському районі Одеси. Будівля майже повністю зруйнована

Російська армія другий день поспіль тероризує мирне населення міста Одеса. Ворог знову завдав удару по критичній інфраструктурі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Геннадія Труханова.

За його словами, частина Одеси знову залишились без світла, води та тепла. «Працюють всі відповідні служби», – зазначив Труханов.

Оновлено 23:32

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки в Одесі є пошкодження критичної інфраструктури, частина міста залишилась без електроенергії, води та тепла.

Також уламками збитих ворожих дронів пошкоджено приватні будинки в передмісті Одеси. Є займання. Пожежі ліквідовують підрозділи ДСНС.
Інформація щодо постраждалих внаслідок дронової атаки уточнюється.

Також, під час повітряної тривоги, ворог атакував Білгород-Дністровський район балістикою. Ракета влучила у порожній санаторій, будівля майже повністю зруйнована. 

Російські терористи 3 березня завдали удару по Одесі. Четверо людей постраждало.

Постраждала критична інфраструктура, житлові будинки. За декількома адресами спалахнули пожежі, які вогнеборці оперативно ліквідували. Складність гасіння пожежі зумовлювала повторна повітряна тривога.

Крім того, внаслідок атаки, є пошкодження енергетичної інфраструктури. В частині міста діють аварійні відключення електроенергії.

Також через атаку дронів загорілись автомобілі та будівлі.

До слова, українська каратистка Анжеліка Терлюга розповіла, як пережила чергову атаку РФ на Одесу. 

«Так страшно мені ще не було... Дуже близько і голосно було... Я вже по-іншому сприймаю такі атаки, бо не хочу для нашої дитини такого життя. Співчуваю всім, хто постраждав від атаки. Я плачу від того, що діється. Ти сидиш у паркінгу з маленькою дитиною та собакою і просто не розумієш що, як, куди, де цей кінець… Де взяти сили та рішення», – написала Терлюга.

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Теги: Одеса електроенергія опалення водопостачання дрон

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