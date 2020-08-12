В білому і з квітами: білоруські жінки влаштували акцію протесту



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У Білорусі жінки влаштували акцію проти свавілля міліції

250 білоруських жінок вистроїлися у «живий ланцюг» в знак протесту проти свавілля влади

Білоруські жінки висловили протест насильству силовикам. 250 учасниць акції вийшли на вулиці Мінська в білому і з квітами. Про це на своїй сторніці в Twitter повідомляє видання Лента.ру.

Белорусские женщины выразили протест насилию силовикам. 250 участниц акции вышли на улицы Минска в белом и с цветами pic.twitter.com/VubnW0m9Hf — Лента.ру (@lentaruofficial) August 12, 2020

Раніше президент Парламентської асамблеї Ради Європи Рік Дамс заявив, що вітає мужність і рішучість білоруських жінок, які активно брали участь у політичному процесі в якості лідерів, агітаторів і неангажованих виборців, незважаючи на сексистські висловлювання, які лунали протягом усієї кампанії: «Таким зневажливим висловлюванням, як неодноразово заявляла ПАРЄ, немає місця в сучасній політиці».

За його словами, події із застосуванням сили та затриманням учасників протесту у Білорусі посилили стурбованість Європи.

«Я закликаю владу проявляти максимальну стриманість і забезпечити безперешкодне здійснення основних прав і свобод людини відповідно до міжнародних зобов'язань і обов'язків Білорусі. Свобода вираження думок і мирних зібрань є найважливішою опорою демократичного суспільства і необхідною умовою плюралістичного і демократичного політичного процес»", – підкреслив Дамс.

Як раніше повідомляв «Главком», у столиці Білорусі Мінську нібито затримали «координаторів» масових протестів у зв’язку з результатами президентських виборів, один з них керував діями соратників з готелю. Зазначається, що один із затриманих, житель Мінська, знімав номер на 17-му поверсі готелю «Білорусь», звідки начебто і координував акції.