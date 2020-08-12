Білоруські силовики затримали «координаторів» і «спонсора» протестів – ЗМІ
Один із затриманих, житель Мінська, знімав номер на 17-му поверсі готелю «Білорусь», звідки начебто і координував акції.
У столиці Білорусі Мінську нібито затримали «координаторів» масових протестів у зв’язку з результатами президентських виборів, один з них керував діями соратників з готелю. Про це повідомляє державне агентство Білорусі БелТА.
Зазначається, що один із затриманих, житель Мінська, знімав номер на 17-му поверсі готелю «Білорусь», звідки начебто і координував акції.
Агентство зазначає, що чоловік керував діями трьох підлеглих, вони в свою чергу керували сотнями.
Також БелТА повідомило, що у Мінську в районі торгового центру «Дана Молл» був затриманий чоловік, якій роздавав гроші тим, хто бере участь у протестах.
«Під час затримання чоловік чинив активний опір співробітникам органів внутрішніх справ, одному зламав ніс. У рюкзаку чоловіка було виявлено понад $10 тис., які призначалися в якості плати учасникам масових заворушень», - зазначили в МВС Білорусі.
Як повідомлялося, президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше заявив, що протестами в Білорусі керували з кількох європейських країн, в тому числі з Польщі.
Сьогодні, 12 серпня, частини ОМОН, внутрішніх військ та інших силових структур Білорусі покинули вулиці Мінська.
Нагадаємо, 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.
У Білорусі 9 серпня пройшли вибори президента, які з перших днів виборчої кампанії супроводжувалися масовими протестами проти чинного лідера Олександра Лукашенка. У Мінську та інших містах 9 серпня акції протесту переросли в зіткнення протестувальників з силовиками і обернулися жорсткими затриманнями. Застосовувалися водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світлошумові гранати.
Напередодні Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.