Білоруські силовики затримали «координаторів» і «спонсора» протестів – ЗМІ



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Держвидання повідомило, що у Мінську в районі торгового центру «Дана Молл» був затриманий чоловік, якій роздавав гроші тим, хто бере участь у протестах

Один із затриманих, житель Мінська, знімав номер на 17-му поверсі готелю «Білорусь», звідки начебто і координував акції.

У столиці Білорусі Мінську нібито затримали «координаторів» масових протестів у зв’язку з результатами президентських виборів, один з них керував діями соратників з готелю. Про це повідомляє державне агентство Білорусі БелТА.

Зазначається, що один із затриманих, житель Мінська, знімав номер на 17-му поверсі готелю «Білорусь», звідки начебто і координував акції.

Агентство зазначає, що чоловік керував діями трьох підлеглих, вони в свою чергу керували сотнями.

Також БелТА повідомило, що у Мінську в районі торгового центру «Дана Молл» був затриманий чоловік, якій роздавав гроші тим, хто бере участь у протестах.

«Під час затримання чоловік чинив активний опір співробітникам органів внутрішніх справ, одному зламав ніс. У рюкзаку чоловіка було виявлено понад $10 тис., які призначалися в якості плати учасникам масових заворушень», - зазначили в МВС Білорусі.

Як повідомлялося, президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше заявив, що протестами в Білорусі керували з кількох європейських країн, в тому числі з Польщі.

Сьогодні, 12 серпня, частини ОМОН, внутрішніх військ та інших силових структур Білорусі покинули вулиці Мінська.

Нагадаємо, 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

У Білорусі 9 серпня пройшли вибори президента, які з перших днів виборчої кампанії супроводжувалися масовими протестами проти чинного лідера Олександра Лукашенка. У Мінську та інших містах 9 серпня акції протесту переросли в зіткнення протестувальників з силовиками і обернулися жорсткими затриманнями. Застосовувалися водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світлошумові гранати.

Напередодні Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.