В Еквадорі з відходів какао-бобів збудують село (фото, відео)

Всі споруди будуть виконані з місцевих матеріалів, таких як бамбук і волокно зі шкаралупи какао-бобів

Архітектори з Ательє Валентино Гарері (Valentino Gareri Atelier) вирішили забудувати Еквадор будинками зі сміття від виробництва шоколаду. Компанія представила проєкт села з надрукованими на 3D-принтері будинками з відходів какао-бобів, пише Designboom.

При розробці концепції поселення спеціалістам бюро Валентино Гарері було важливо, щоб конструкції будинків були модульними та здатними змінювати форму або розмір залежно від місця розташування.

Всі споруди будуть виконані з місцевих матеріалів, таких як бамбук і волокно зі шкаралупи какао-бобів, –- так вдасться захистити планету від викидів під час транспортування сировини.

Архітектори разом із еквадорським виробником шоколаду Muze та благодійною організацією Avanti задумали створити незалежний та багатофункціональний простір – у селі буде шоколадна фабрика, завод з переробки відходів какао, свій освітній та дослідний центр, житлові приміщення, зона для коворкінгу та місце для екотуризму.

У планах також підключити село до блокчейну та NFT.

Кольори всіх будівель натхненні барвистими будиночками місцевих жителів та відтінками плодів какао, а форма споруд відсилає до зразків еквадорського мистецтва. Крім того, у даху будинків вбудовано спеціальні резервуари для збирання дощової води.

На території селища обладнають пішохідні вулиці та велодоріжки, а також установлять необхідну інфраструктуру для електромобілів. У село не можна буде в'їхати на вантажівках або машинах з двигунами внутрішнього згоряння – для цих видів транспорту передбачено об'їзну колію.