В Індонезії сталося зіткнення поїздів: є загиблі

Близько 38 пасажирів отримали травми та були госпіталізовані

У понеділок на станції Бекасі-Тімур неподалік від Джакарти сталося зіткнення двох поїздів, унаслідок якого загинули щонайменше чотири людини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

За інформацією державної залізничної компанії PT Kereta Api Indonesia, близько 38 пасажирів отримали травми та були госпіталізовані. Трагедія сталася, коли поїзд далекого сполучення Argo Bromo Anggrek врізався у задній вагон приміського потяга, що стояв на станції. Удар припав на спеціальний вагон для жінок, і рятувальні служби докладали зусиль, щоб звільнити п'ятьох пасажирок, які опинилися заблокованими серед понівечених конструкцій.

Представники залізниці повідомили, що всі 240 пасажирів поїзда Argo Bromo Anggrek не постраждали. Наразі поліція Джакарти розпочала розслідування, щоб встановити причини інциденту. Кадри з місця події зафіксували паніку на станції та велику кількість людей, які намагалися дізнатися про долю своїх родичів. Керівництво залізничної компанії вже перепросило за інцидент, проте експерти нагадують, що аварії на застарілих коліях Індонезії трапляються регулярно. Зокрема, схожі смертельні зіткнення відбувалися у січні 2024 року в Західній Яві, а також у 2013 та 2010 роках, коли кількість жертв сягала десятків людей.

Нагадаємо, неподалік Барселони, приміський поїзд зійшов з рейок через обвал підпірної стіни на колії.

Внаслідок інциденту загинула щонайменше одна людина, ще 37 пасажирів отримали поранення, п'ятеро з яких перебувають у критичному стані. За попередніми даними оператора ADIF, причиною обвалу стіни стали тривалі зливи в регіоні.

Ця трагедія сталася всього через два дні після катастрофічного зіткнення поїздів на півдні країни, яке забрало життя щонайменше 42 людей. Поки рятувальники в Каталонії розбирали уламки приміського потяга, за 800 км від них тривала операція з пошуку тіл загиблих у недільній аварії. Нагадаємо, тоді поїзд, що прямував з Малаги, зійшов з рейок і врізався у зустрічний потяг, через силу удару вагони впали з чотириметрового схилу.