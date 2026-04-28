Залізнична катастрофа в Індонезії: десятки жертв і близько 90 поранених

Усі жертви – жінки

Кількість загиблих у результаті зіткнення поїздів поблизу столиці Індонезії Джакарти зросла до 14 осіб, ще 84 людини отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зіткнення приміського поїзда та поїзда далекого прямування сталося пізно ввечері в понеділок у місті Бекасі, що неподалік від Джакарти.

Мохаммад Шафії, голова індонезійської служби пошуково-рятувальних робіт, заявив у вівторок, що евакуація завершена, додавши, що порятунок пасажирів, які опинилися в пастці в понівечених вагонах, був складним процесом.

Найбільше постраждав вагон, призначений виключно для жінок. Шафії зазначив, що всі жертви – жінки.

Нагадаємо, у понеділок, 27 квітня, на станції Бекасі-Тімур неподалік від Джакарти сталося зіткнення двох поїздів. Удар припав на спеціальний вагон для жінок, і рятувальні служби докладали зусиль, щоб звільнити п'ятьох пасажирок, які опинилися заблокованими серед понівечених конструкцій.

