Японія втратила 3 мільйони людей за п'ять років

На кожне народження в Японії припадає дві смерті

За даними перепису, населення країни скоротилося до 123 млн і повернулося до рівня 1989 року

Японія зафіксувала найбільше скорочення населення за всю столітню історію переписів: за п'ять років країна втратила понад три мільйони людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times та дані Міністерства внутрішніх справ і комунікацій Японії.

За попередніми підсумками перепису, станом на 1 жовтня 2025 року населення Японії, включно з іноземними резидентами, становило 123 049 524 особи – на 3 096 575 менше, ніж п'ять років тому. Це падіння на 2,5% стало рекордним за темпами: попередній перепис 2020 року зафіксував скорочення лише на 0,7%. Населення скорочується вже три переписи поспіль – відтоді, як 2015 року вперше з 1920-го зафіксували спад.

Нинішня чисельність японців приблизно відповідає рівню 1989 року – але тоді країна переживала економічний бум, а сьогодні стрімко старіє. Пік населення Японія пройшла 2008 року, коли в країні мешкало 128 млн людей. З того часу країна втратила понад п'ять мільйонів осіб.

Токіо зростає, регіони – порожніють

Серед 47 префектур приріст населення зафіксували лише дві – Токіо (+199 тис.) і Окінава (+1 тис.). Водночас решта 45 префектур скоротилися: найбільше втратив Хоккайдо (–239 тис.), за ним – Сідзуока та Хіого. Частка Токійської агломерації вперше перевищила 30% від загальної чисельності населення країни.

На кожне народження в Японії припадає дві смерті. Кількість новонароджених у 2025 році впала до 705 809 – десятий рік поспіль. Кількість іноземних резидентів натомість зросла до рекордних 3,21 млн осіб – проти 2,75 млн у 2020 році.

Що далі

Японія десятиліттями намагається подолати демографічну кризу: влада стимулювала народжуваність, а Токіо навіть запровадив чотириденний робочий тиждень у розрахунку на те, що більше вільного часу змусить японців частіше ставати батьками. Жодна з цих заходів не дала очікуваного результату. За прогнозами Національного інституту досліджень населення та соціального захисту, до 2056 року населення впаде нижче 100 млн, а до 2070 року – до 87 млн осіб.

Речник уряду Мінору Кіхара визнав: «дані перепису вкотре підтверджують, що скорочення населення в нашій країні прискорюється». Дослідники попереджають, що менше працівників означає менше класів у школах, менше послуг у сільській місцевості й зростаючий тиск на пенсійну систему. Якщо тенденція збережеться, до 2070 року на кожного пенсіонера припадатиме лише 1,3 працівника – порівняно з 2,1 сьогодні.

Японію вже називають демографічним попередженням для решти розвиненого світу: схожі тенденції фіксують Китай, росія та Таїланд, однак темпи скорочення там поки що нижчі.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Японія витрачає мільярди на підтримку народжуваності: уряд спрямовує значні кошти на субсидії для сімей з дітьми, проте рівень народжуваності продовжує знижуватися. До слова, дослідники Університету Тохоку підрахували, що за нинішніх тенденцій до 2720 року в країні залишиться лише одна дитина молодше 14 років.