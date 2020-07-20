В Індонезії внаслідок повені та зсувів загинули щонайменше 36 людей



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Сильні потоки води з багном і піском затопили понад 4 тисячі будинків

Внаслідок негоди понад 3 тисячі людей були змушені залишити свої будинки

Унаслідок повені та викликаних нею зсувів на індонезійському острові Сулавесі загинули 36 людей, ще 16 вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Сіньхуа.

Також внаслідок негоди понад 3 тисячі людей були змушені залишити свої будинки. Серйозно пошкодилися також різні об’єкти інфраструктури.

Офіційний представник Національного агентства боротьби зі стихійними лихами Індонезії Радітья Джаді підкреслив, що у рятувальній операції беруть участь 359 працівників відомства.

За його словами, сильні потоки води з багном і піском затопили понад 4 тисячі будинків. Крім того, паводки знищили дорогу на ділянці майже 13 км, дев'ять мостів, 13 культових споруд, дев'ять шкільних і вісім офісних будівель.

Нагадаємо, у січні 2020-го в Індонезії у столиці Джакарті та її околицях внаслідок зсувів і повеней, спричинених сильними дощами, загинули щонайменше 66 людей, ще дві особи вважають зниклими безвісти.