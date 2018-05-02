В Instagram з'явилися публічні відеодзвінки

Розробники помітили, що користувачі часто спілкуються один з одним за допомогою Instagram Direct

З сьогоднішнього дня в Instagram з'явилася функція групових відеодзвінків. Про це повідомляє The Next Web. На відміну від звичайних дзвінків, у випадку з Instagram йдеться про публічні виклики, які можуть переглядати всі бажаючі. Картинка відображається в режимі спліт-скрін: творець трансляції зверху, знизу запрошений



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Розробники помітили, що користувачі часто спілкуються один з одним за допомогою Instagram Direct

З сьогоднішнього дня в Instagram з'явилася функція групових відеодзвінків. Про це повідомляє The Next Web.

На відміну від звичайних дзвінків, у випадку з Instagram йдеться про публічні виклики, які можуть переглядати всі бажаючі.





Картинка відображається в режимі спліт-скрін: творець трансляції зверху, знизу запрошений користувач. До розмови в будь-який момент можна додати будь-якого глядача трансляції та влаштувати груповий публічний відеочат.

На даний момент Instagram додав нову функцію обмеженій кількості користувачів, протягом кількох тижнів вона стане доступною всім.

Ідея відеодзвінків з'явилася завдяки Instagram Direct. Розробники помітили, що користувачі часто спілкуються один з одним за допомогою цієї функції.