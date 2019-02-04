  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    В Іраку вибухнув автобус з паломниками

    • Розсилка
    В Іраку вибухнув автобус з паломниками

    В результаті вибуху кілька людей загинули

    В результаті вибуху автобуса з шиїтськими паломниками в Іраку загинули та отримали травми кілька людей.

    Про це повідомляє телеканал Alsumaria.

    Як повідомляється, вибуховий пристрій було приведено в дію невідомими у місті Балад в провінції Салах-ед-Дін.

    Екстрені служби терміново доставили поранених в лікарні, до місця події попрямували органи безпеки.

    Паломники їхали до шиїтського мавзолею імама Мухаммада ібн Хаді.

    Зазначено, що жодна з діючих в Іраку терористичних угруповань не взяла на себе відповідальність за те, що трапилося.

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ