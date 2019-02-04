В Іраку вибухнув автобус з паломниками
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В результаті вибуху кілька людей загинули
В результаті вибуху автобуса з шиїтськими паломниками в Іраку загинули та отримали травми кілька людей.
Про це повідомляє телеканал Alsumaria.
Як повідомляється, вибуховий пристрій було приведено в дію невідомими у місті Балад в провінції Салах-ед-Дін.
Екстрені служби терміново доставили поранених в лікарні, до місця події попрямували органи безпеки.
Паломники їхали до шиїтського мавзолею імама Мухаммада ібн Хаді.
Зазначено, що жодна з діючих в Іраку терористичних угруповань не взяла на себе відповідальність за те, що трапилося.