В Ірані не вважають Трампа «гідним співрозмовником»



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Президент США Дональд Трамп

«Ми не бачимо Трампа гідним співрозмовником, тому що не вважаємо його людиною, яка дає обіцянку та дотримується її», - заявив іранський бригадний генерал

Іранський генерал Хуссейн Деган, заявив, що президент США Дональд Трамп не дотримується обіцянок, йому не можна довіряти, тому Іран не вестиме з ним перемовин за будь-яких обставин.

Про це повідомляє агенція Mehr.

«Перемовини самі по собі не є добрими чи поганими. Однак для нас дуже важливо, хто є іншою стороною перемовин. Ми з повагою заявляємо, що не бачимо Трампа гідним співрозмовником, тому що не вважаємо його людиною, яка дає обіцянку та дотримується її», -заявив іранський бригадний генерал Хуссейн Деган.

Військовий додав: «Трамп прагне отримати поступки у переговорах, ми не приймаємо це. Переговори повинні проходити в атмосфері рівності та не з таким, як Трамп, звичайно».

Деган зазначив, що Трамп прагне «внутрішнього піару» до президентських виборів 2020 року, а не вирішення питання з Іраном.

Нагадаємо, 25 серпня міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф терміново прибув до французького Біарріца, де проходить саміт «Групи семи» (G7).

За інформацією ЗМІ, Іран просить Захід дозволити експорт нафти для повернення до ядерної угоди.

Як повідомлялося, США вийшли з ядерної угоди з Іраном у травні минулого року. Відтоді відносини між Тегераном та Заходом усе більше погіршуються.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив ініціативу запросити Росію наступного року на саміт лідерів у форматі G8. Президент Франції Еммануель Макрон підтримав таку позицію, але за умови досягнення прогресу в ситуації відносно України.

Лідери Німеччини, Великої Британії та Канади висловилися проти такої ініціативи, доки Росія не припинить агресію проти України та почне дотримуватися міжнародного права.