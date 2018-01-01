В Ірані проходить екстрене засідання парламенту

На закритому парламентському засіданні пристуні міністр внутрішніх справ та очільник служби безпеки

У неділю, 7 січня, в Тегерані проходить позачергове засідання парламенту, на якому обговорюють причини протестів, що охопили Іран з 28 грудня. Засідання відбувається у закритому режимі. Депутати парламенту за заявою фракції реформаторів обговорюють з представниками уряду причини антиурядових протестів. За даними ЗМІ, у засіданні також беруть



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На закритому парламентському засіданні пристуні міністр внутрішніх справ та очільник служби безпеки

У неділю, 7 січня, в Тегерані проходить позачергове засідання парламенту, на якому обговорюють причини протестів, що охопили Іран з 28 грудня. Засідання відбувається у закритому режимі.

Депутати парламенту за заявою фракції реформаторів обговорюють з представниками уряду причини антиурядових протестів. За даними ЗМІ, у засіданні також беруть участь міністр внутрішніх справ Ірану, очільник служби безпеки країни та секретар ради безпеки. Повідомляється, що фракція реформаторів вимагає надання належної правової допомоги заарештованим протестувальникам, особливо студентам.

У другій половині дня неділі очікується заява для преси щодо підсумків парламентського засідання.

Нагадаємо, в Ірані створена спеціальна комісія, яка з'ясовує долю затриманих під час масових протестів людей, у першу чергу студентів. Про це 6 січня повідомив представник Тегеранського університету. Офіційних даних щодо кількості затриманих під час антиурядових протестів немає - називаються цифри від 1000 до 1800 осіб, включаючи близько 100 студентів, повідомляє агенція dpa.

Протести в Ірані розпочалися одразу в низці міст 28 грудня 2017 року. Спочатку вони були спрямовані проти економічної політики Тегерана та зростання цін, однак згодом учасники акцій почали висловлювати пряме невдоволення урядом та духовним керівництвом країни. Згідно з офіційними даними, під час протестів загинули 19 людей, ще двоє пішли з життя внаслідок нещасних випадків.

Джерело: Deutsche Welle