В Італії банда підлітків пограбувала і вбила 65-річного чоловіка



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Правоохоронні органи заарештували шість осіб

«Дитячу банду» сформували вісім осіб

В італійському місті Мандурія група підлітків напала на 65-річного чоловіка і пограбувала його. Про це повідомляє ВВС.

«Дитячу банду» сформували вісім осіб. Вони напали на чоловіка, побили його й пограбували. Потерпілого госпіталізували, проте невдовзі від отриманих травм він помер.

Відомо, що члени банди ділилися відео, які зняли в моменти нападів.

Правоохоронні органи заарештували шість осіб у віці 17 років і двох дорослих віком 19 та 22 років.

Раніше в італійському Неаполі двічі вдарили ножем 18-річного українця Артема Ткачука, який знявся у фільмі про молодіжні банди, що діють у цьому місті.