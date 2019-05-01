В Італії банда підлітків пограбувала і вбила 65-річного чоловіка
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Розсилка
Правоохоронні органи заарештували шість осіб
«Дитячу банду» сформували вісім осіб
В італійському місті Мандурія група підлітків напала на 65-річного чоловіка і пограбувала його. Про це повідомляє ВВС.
«Дитячу банду» сформували вісім осіб. Вони напали на чоловіка, побили його й пограбували. Потерпілого госпіталізували, проте невдовзі від отриманих травм він помер.
Відомо, що члени банди ділилися відео, які зняли в моменти нападів.
Правоохоронні органи заарештували шість осіб у віці 17 років і двох дорослих віком 19 та 22 років.
Раніше в італійському Неаполі двічі вдарили ножем 18-річного українця Артема Ткачука, який знявся у фільмі про молодіжні банди, що діють у цьому місті.