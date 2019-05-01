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    У світі

    В Італії банда підлітків пограбувала і вбила 65-річного чоловіка

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    Правоохоронні органи заарештували шість осіб - В Італії банда підлітків пограбувала і вбила 65-річного чоловіка
    Правоохоронні органи заарештували шість осіб

    «Дитячу банду» сформували вісім осіб

    В італійському місті Мандурія група підлітків напала на 65-річного чоловіка і пограбувала його. Про це повідомляє ВВС

    «Дитячу банду» сформували вісім осіб. Вони напали на чоловіка, побили його й пограбували. Потерпілого госпіталізували, проте невдовзі від отриманих травм він помер. 

    Відомо, що члени банди ділилися відео, які зняли в моменти нападів. 

    Правоохоронні органи заарештували шість осіб у віці 17 років і двох дорослих віком 19 та 22 років.

    Раніше в італійському Неаполі двічі вдарили ножем 18-річного українця Артема Ткачука, який знявся у фільмі про молодіжні банди, що діють у цьому місті.

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