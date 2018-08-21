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    У світі

    В Італії через повінь загинули вісім туристів

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    Наразі рятувальники продовжують пошуки - В Італії через повінь загинули вісім туристів
    Наразі рятувальники продовжують пошуки

    Річка, яка вийшла з берегів, затопила ущелині Раганелло, де перебувала група туристів

    В результаті раптової повені в італійському регіоні Калабрія загинули вісім туристів. 

    Про це в понеділок повідомляє телеканал RAI.

    Інцидент стався 20 серпня на території національного парку Полліно. Річка, яка вийшла з берегів, затопила ущелині Раганелло, де перебувала група туристів.

    В результаті 18 осіб були евакуйовані, 12 осіб госпіталізовані. Серед загиблих чотири чоловіки і чотири жінки.

    Наразі рятувальники продовжують пошуки. Влада заявляє про зниклих безвісти. Однак їхню кількість поки неможливо встановити, адже невідомо, яка кількість людей була в ущелині.

    Нагадаємо, через «повінь століття» в Індії загинули понад 350 осіб.

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