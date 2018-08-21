В Італії через повінь загинули вісім туристів



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Наразі рятувальники продовжують пошуки

Річка, яка вийшла з берегів, затопила ущелині Раганелло, де перебувала група туристів

В результаті раптової повені в італійському регіоні Калабрія загинули вісім туристів.

Про це в понеділок повідомляє телеканал RAI.

Інцидент стався 20 серпня на території національного парку Полліно. Річка, яка вийшла з берегів, затопила ущелині Раганелло, де перебувала група туристів.

В результаті 18 осіб були евакуйовані, 12 осіб госпіталізовані. Серед загиблих чотири чоловіки і чотири жінки.

Наразі рятувальники продовжують пошуки. Влада заявляє про зниклих безвісти. Однак їхню кількість поки неможливо встановити, адже невідомо, яка кількість людей була в ущелині.

Нагадаємо, через «повінь століття» в Індії загинули понад 350 осіб.