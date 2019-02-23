В Італії лютує буревій: загинули троє людей

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Надзвичайні служби Італії застерегли, що негода збережеться і в неділю

Троє людей загинули в результаті негоди в Італії. Про це повідомляє агентство ANSA.

Сильні пориви вітру в низці регіонів Італії призвели до падіння дерев і руйнувань.

Поблизу міста Фрозіноне у населеному пункті Алвіто, імовірно, через сильний вітер обвалилася стіна будинку. Загинули двоє людей.

Ще один чоловік отримав важкі поранення поблизу Рима, коли на його автомобіль впало дерево. Пізніше він помер від травм у лікарні.

Схожий інцидент стався поблизу Неаполя. Дерево впало на автомобіль, в якому перебувала жінка з дитиною. Жінка отримала травму голови, однак її життя поза загрозою. Дитина серйозно не постраждала.

Негода лютує і в регіоні Кампанія. Там через вітер не працюють школи і призупинене сполучення з найближчими островами. Надзвичайні служби регіону застерегли, що негода збережеться і в неділю.