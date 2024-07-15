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«Милий хлопчик»: нові подробиці про стрільця, який здійснив замах на Трампа

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Милий хлопчик»: нові подробиці про стрільця, який здійснив замах на Трампа
Чоловік, який напав на Трампа, був у школі спокійним та непримітним
фото: CBS

CBS:  Томас Метью Крукс, 20-річний житель Пенсільванії, який намагався вбити Трампа був одинаком, проте у школі його характеризували як спокійного хлопця 

Американець Томас Меттью Крукс, який влаштував стрілянину на мітингу експрезидента США Дональда Трампа, був членом стрілецького клубу міста Клертон (штат Пенсільванія). Про це повідомила телекомпанія CBS. При цьому однокласники згадують його як «нормального хлопця» та «милого хлопчика, який ніколи ні про кого не відгукувався погано».

«Ми можемо підтвердити, що Крукс був членом спортивного клубу Клертона. Зрозуміло, клуб повністю засуджує безглуздий акт насильства, який  стався», – йдеться у публікації. 

Колишній однокурсник Джеймсон Майерс, член шкільної команди зі стрільби з гвинтівки, назвав Крукса «хорошим хлопцем, який ніколи ні про кого не говорив погано». ВІн сказав: «Я ніколи не думав, що він здатний на щось, що я бачив». 

Однокласниця Саммер Барклі розповіла репортерові CBS з Піттсбурга Меган Шиллер, що хоча Крукс не був популярним, у нього все одно була група друзів і був хорошим учнем, якого любили вчителі. Вона сказала, що не бачить жодних ознак, які б змусили її повірити, що він зробить щось подібне.

Інший його однокласник Марк Сігафус, описав його як розумного, доброзичливого і часто активного під час уроків, «безумовно, ботана». «Здавалося, він і мухи не скривдить», – сказав він.

Ще один знайомий зловмисника зазначив, що Крукс був одинаком. Він, як уточнив співрозмовник телеканалу, часто одягав у школу камуфляжний костюм чи мисливський одяг.

Як повідомляє CBS, Крукс закінчив Громадський коледж округу Аллегені в травні 2024 року зі ступенем спеціаліста з інженерних наук. За словами адміністрації закладу, Крукс також працював у центрі медсестер та реабілітації Bethel Park як помічник з дієтичного харчування.

Джерело в правоохоронних органах зазначило, що під час стрілянини нападник був одягнений у сорочку, на якій, очевидно, було написано DemolitionRanch, популярний YouTube-канал, пов'язаний зі зброєю, на який підписано понад 11 мільйонів людей.

Раніше правоохоронці знайшли вибухівку у машині та будинку підозрюваного у замаху на колишнього президента Дональда Трампа.  Стрільця ідентифікували як 20-річного Томаса Метью Крукса з Бетел-Парку, штат Пенсільванія. Влада каже, що він зробив кілька пострілів з даху будівлі неподалік від місця проведення мітингу, перш ніж його вбили агенти секретної служби.

Нагадаємо, що під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини. Політика негайно було евакуйовано з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену з закривавленим вухом. 

Сам Трамп після замаху надіслав своїм прихильникам листа зі словами: «Це послання від Дональда Трампа. Я ніколи не здамся!». Тим часом Меланія Трам подякувала працівникам спецслужб та правоохоронцям за захист її чоловіка Дональда Трампа. Меланія також висловила співчуття сім'ям тих, хто постраждав під час стрілянини.

А ось  колаборант із Сімферополя і взагалі пішов далі і знайшов у замаху на Трампа «український слід»

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Теги: політика США вбивство Дональд Трамп

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