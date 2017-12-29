  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    В італійському Турині стався вибух: поранено четверо людей

    Саморобну бомбу було закладено у сміттєвий бак
    В Італії внаслідок вибуху саморобної бомби в сміттєвому баку в місті Турин поранення дістали чотири людини. Про це повідомляє La Stampa. За даними видання, бомбу було заховано в паперовому пакеті, який невідомі поклали до сміттєвого баку в передмісті Фальчера на півночі Турина. «Постраждало четверо перехожих: двоє
    • Сьогодні, 18:00
    • Розсилка
    Наслідки вибуху в Турині
    Наслідки вибуху в Турині

    Саморобну бомбу було закладено у сміттєвий бак

    В Італії внаслідок вибуху саморобної бомби в сміттєвому баку в місті Турин поранення дістали чотири людини. Про це повідомляє La Stampa.

    За даними видання, бомбу було заховано в паперовому пакеті, який невідомі поклали до сміттєвого баку в передмісті Фальчера на півночі Турина.

    «Постраждало четверо перехожих: двоє марокканців, двоє італійців, у тому числі 83-річний пенсіонер. Усі вони дістали осколкові поранення», - йдеться в повідомленні.

    Зазначено, що в ході обшуків, здійснених раніше поліцією в районі, було виявлено ще 12 аналогічних пристроїв.

    Повідомляється також, що вибуховою хвилею було пошкоджено вікна 30 найближчих до місця вибуху будинків, а також чотири автомобілі, припарковані поблизу сміттєвих баків.

    Джерело: 112 Україна

    Читайте також
    вибух Італія вибухівка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ