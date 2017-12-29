В італійському Турині стався вибух: поранено четверо людей
- Сьогодні, 18:00
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Саморобну бомбу було закладено у сміттєвий бак
В Італії внаслідок вибуху саморобної бомби в сміттєвому баку в місті Турин поранення дістали чотири людини. Про це повідомляє La Stampa.
За даними видання, бомбу було заховано в паперовому пакеті, який невідомі поклали до сміттєвого баку в передмісті Фальчера на півночі Турина.
«Постраждало четверо перехожих: двоє марокканців, двоє італійців, у тому числі 83-річний пенсіонер. Усі вони дістали осколкові поранення», - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що в ході обшуків, здійснених раніше поліцією в районі, було виявлено ще 12 аналогічних пристроїв.
Повідомляється також, що вибуховою хвилею було пошкоджено вікна 30 найближчих до місця вибуху будинків, а також чотири автомобілі, припарковані поблизу сміттєвих баків.
Джерело: 112 Україна