В італійському Турині стався вибух: поранено четверо людей

Саморобну бомбу було закладено у сміттєвий бак

В Італії внаслідок вибуху саморобної бомби в сміттєвому баку в місті Турин поранення дістали чотири людини. Про це повідомляє La Stampa. За даними видання, бомбу було заховано в паперовому пакеті, який невідомі поклали до сміттєвого баку в передмісті Фальчера на півночі Турина. «Постраждало четверо перехожих: двоє



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Наслідки вибуху в Турині

Саморобну бомбу було закладено у сміттєвий бак

В Італії внаслідок вибуху саморобної бомби в сміттєвому баку в місті Турин поранення дістали чотири людини. Про це повідомляє La Stampa.

За даними видання, бомбу було заховано в паперовому пакеті, який невідомі поклали до сміттєвого баку в передмісті Фальчера на півночі Турина.

«Постраждало четверо перехожих: двоє марокканців, двоє італійців, у тому числі 83-річний пенсіонер. Усі вони дістали осколкові поранення», - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що в ході обшуків, здійснених раніше поліцією в районі, було виявлено ще 12 аналогічних пристроїв.

Повідомляється також, що вибуховою хвилею було пошкоджено вікна 30 найближчих до місця вибуху будинків, а також чотири автомобілі, припарковані поблизу сміттєвих баків.

Джерело: 112 Україна