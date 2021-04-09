В Ізраїлі уряд схвалив ослаблення карантину

В Ізраїлі дозволили більше скупчення людей на відкритому повітрі

В Ізраїлі уряд схвалив ослаблення карантинних обмежень. Таке рішення члени уряду прийняли в ході телефонного голосування.

Про це повідомляється на сторінці прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаніягу в Facebook.

В Ізраїлі дозволили більше скупчення людей на відкритому повітрі. Якщо раніше могли зібратися 50 осіб, то тепер можна до 100. Також збільшили кількість глядачів на великих стадіонах і відкритих просторах з 5 000 до 10 000 осіб. У закритих приміщеннях заповненість не повинна перевищувати 40% від площі.

Також заповнюваність на заходах без сидячих місць та/або з їжею на відкритому повітрі збільшується з 500 до 750 осіб.

Також дозволено проводити масові спортивні заходи з числом учасників до 1000 осіб.

Збільшено кількість відвідувачів у невеликих музеях, площею до 3000 кв.м: максимальна наповненість музею розраховується за формулою: один відвідувач на 7 кв. м.

Дозволено продаж напоїв під час культурних заходів, на яких передбачені сидячі місця для глядачів.

Що стосується транспорту, то тут будуть діяти нові правила. Якщо раніше наповнюваність транспорту пасажирами на сидячі місця становила, як і в Україні, 50%, то тепер можна перевозити до 75% від максимальної заповнюваності.

Ці правила будуть діяти в країні до 22 квітня.

Нагадаємо, в Ізраїлі в середу, 7 квітня, почали діяти оновлені правила щодо в'їзду з країн з підвищеним ризиком зараження Covid-19, зокрема з України.