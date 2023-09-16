РФ «воюватиме» з усіма пострадянськими країнами. Депутат Держдуми зробив цинічну заяву

Депутат Держдуми озвучив думку, що для уникнення війни нібито існує лише один спосіб – це «приєднання» цих держав до РФ «дипломатичним шляхом»

Депутат Євген Федоров, представник правлячої партії «Єдина Росія» в Державній думі РФ, заявив, що на Росії чекають війни з усіма колишніми радянськими республіками. Про це він повідомив у коментарі каналу «Путін в телеграм».

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Федоров назвав можливу анексію всіх колишніх радянських республік «поверненням до складу РФ», а такі загарбницькі плани Москви – не «хотілками, а заходами щодо забезпечення миру».

У зв'язку з цим депутат Державної думи РФ розпочав розглядати можливість опору інших країн перед подібними агресивними амбіціями зі сторони Кремля, включаючи застосування збройних сил для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності.

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«Усі колишні республіки раніше чи пізніше конфліктуватимуть або будуть втягнуті у війну з Росією – це питання теорії. Деякі з них можуть не зараз – наприклад, Білорусь. Грузія уже пережила війну, також Україна. Це стосується в повному обсязі й Вірменії», – заявив російський політик.

Також він озвучив думку, що для уникнення війни нібито існує лише один спосіб – це «приєднання» цих держав до РФ «дипломатичним шляхом».

Раніше повідомлялося, що російський пропагандист Соловйов закликав знищити супутникову систему Ілона Маска, оскільки вона «обслуговує війну».

Нагадаємо, у російських пропагандистів сталася істерика після того, як у соцмережу потрапило відео наслідків влучання по десантному кораблю «Мінськ», який перебував у Севастополі. Соловйов закликає російські ЗМІ приховувати від громадян РФ інформацію про успіхи Збройних сил України. А щоб відбити бажання все оприлюднювати у соцмережі, пропагандист пропонує авторів фото і відео посадити до в’язниці, а великі телеграм-канали, що оприлюднюють кадри російських поразок, оштрафувати.

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Також ми писали, що американський мільярдер Ілон Маск озвучив нову причину вимкнення Starlink у тимчасово окупованому Криму: він заявив, що оскільки США наклали санкції на РФ, йому заборонено вмикати супутниковий зв'язок на території півострова. За словами бізнесмена, прохання увімкнути Starlink у Криму було терміновим, і він отримав його посеред ночі. Маск додав, що якби президент США Джо Байден надав наказ увімкнути Starlink на півострові, то він би це зробив, проте, «запитів не надходило».