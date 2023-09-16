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РФ «воюватиме» з усіма пострадянськими країнами. Депутат Держдуми зробив цинічну заяву

Діана Гасюк
glavcom.ua
РФ «воюватиме» з усіма пострадянськими країнами. Депутат Держдуми зробив цинічну заяву
фото з відкритих джерел

Депутат Держдуми озвучив думку, що для уникнення війни нібито існує лише один спосіб – це «приєднання» цих держав до РФ «дипломатичним шляхом»

Депутат Євген Федоров, представник правлячої партії «Єдина Росія» в Державній думі РФ, заявив, що на Росії чекають війни з усіма колишніми радянськими республіками. Про це він повідомив у коментарі каналу «Путін в телеграм».

Федоров назвав можливу анексію всіх колишніх радянських республік «поверненням до складу РФ», а такі загарбницькі плани Москви – не «хотілками, а заходами щодо забезпечення миру».

У зв'язку з цим депутат Державної думи РФ розпочав розглядати можливість опору інших країн перед подібними агресивними амбіціями зі сторони Кремля, включаючи застосування збройних сил для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності.

«Усі колишні республіки раніше чи пізніше конфліктуватимуть або будуть втягнуті у війну з Росією – це питання теорії. Деякі з них можуть не зараз – наприклад, Білорусь. Грузія уже пережила війну, також Україна. Це стосується в повному обсязі й Вірменії», – заявив російський політик.

Також він озвучив думку, що для уникнення війни нібито існує лише один спосіб – це «приєднання» цих держав до РФ «дипломатичним шляхом».

Раніше повідомлялося, що російський пропагандист Соловйов закликав знищити супутникову систему Ілона Маска, оскільки вона «обслуговує війну».

Нагадаємо, у російських пропагандистів сталася істерика після того, як у соцмережу потрапило відео наслідків влучання по десантному кораблю «Мінськ», який перебував у Севастополі. Соловйов закликає російські ЗМІ приховувати від громадян РФ інформацію про успіхи Збройних сил України. А щоб відбити бажання все оприлюднювати у соцмережі, пропагандист пропонує авторів фото і відео посадити до в’язниці, а великі телеграм-канали, що оприлюднюють кадри російських поразок, оштрафувати.

Також ми писали, що американський мільярдер Ілон Маск озвучив нову причину вимкнення Starlink у тимчасово окупованому Криму: він заявив, що оскільки США наклали санкції на РФ, йому заборонено вмикати супутниковий зв'язок на території півострова. За словами бізнесмена, прохання увімкнути Starlink у Криму було терміновим, і він отримав його посеред ночі. Маск додав, що якби президент США Джо Байден надав наказ увімкнути Starlink на півострові, то він би це зробив, проте, «запитів не надходило».

Теги: пропагандист Україна путін депутат росія Білорусь

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