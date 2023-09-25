Дуда назвав умову постачання зброї Україні

Польський президент закликав пам'ятати, хто найбільше виграє, якщо Польща та Україна розійдуться

Деяка техніка має служити посиленню польської армії

Польща готова постачати Україні стару військову техніку, яка заміщатиметься за рахунок закупівлі нової. Таким чином, президент Польщі Анджей Дуда прокоментував заяву прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про припинення поставок Києву, передає польська газета Super Express.

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«Я зовсім по-іншому інтерпретував заяву прем'єр-міністра. Можливо тому, що я нещодавно з ним розмовляв, зокрема про передачу техніки Україні», – сказав він.

Дуда наголосив, що «не може бути й мови» про відправку будь-якої нової техніки, яку Польща зараз закуповує, такої як артилерійські гаубиці К2 або танки К9. – «Ця техніка має послужити посиленню польської армії. Ми не витрачаємо мільярди, щоб раптом віддати їх».

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«Але це не означає, що ми взагалі не передаватимемо зброю Україні. Коли стару техніку замінюють на сучасну, у мене немає проблем відправити її українцям», – додав він.

Польський президент закликав пам'ятати, хто найбільше виграє, якщо Польща та Україна розійдуться. – «Наслідки можуть бути трагічними».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна більше не передаватиме зброю Україні, оскільки сама перебуває в процесі активного переозброєння.

Прессекретар уряду Польщі Петро Мюллер заявив, що Польща продовжує постачання зброї в Україну за раніше узгодженими контрактами. Це стосується, зокрема, передачі гаубиць Krab. Пізніше стало відомо, що заява прем'єра Польщі стала несподіванкою для МЗС країни. Зазначається, що прем'єр, схоже, не консультувався з дипломатичним відомством перед висловленням позиції.