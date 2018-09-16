В Ізраїлі знайшли найдавнішу у світі пивоварню



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Давнє вариво було більше схоже на кашу

В Ізраїлі дослідники знайшли найстарішу пивоварню у світі з залишками 13 000-літнього пива у доісторичній печері біля Хайфи.

Відкриття зробили під час вивчення місця поховання напівкочових мисливців-збирачів.

Раніше вважалося, що пиво почали варити 5 000 років тому, але останнє відкриття може перевернути історію пива з ніг на голову.

Знахідки також вказують на те, що пиво не було побічним продуктом при виготовленні хліба, як думали раніше.

У жовтневому номері видання Journal of Archaeological Science: Reports дослідники роблять припущення, що пиво зварили до ритуального застілля на честь мертвих.

«Це свідчення найдавнішого зробленого людиною алкоголю», - сказала Лі Лю, професор Стенфордського університету, яка очолювала дослідницьку групу, повідомляє Stanford News.

Пані Лю сказала, що вони шукали дані про те, якою рослинною їжею харчувалися люди Натуфійської культури, які жили між палеолітом та неолітом.

Під час розкопок вчені виявили сліди пшенично-ячмінного алкоголю.

Сліди знайшли в кам'яних ступах глибиною до 60 см, які висікли в підлозі печери та використовували для зберігання, подрібнення та приготування різних видів рослин, у тому числі вівса та бобових.

Вчені вважають, що давнє вариво, яке було більше схоже на кашу, було зовсім несхоже на те, що ми сьогодні знаємо як пиво.

Дослідницькій команді вдалося відтворити давній напій, аби порівняти його зі слідами, які вони знайшли.

Процес полягав у проростанні зерна для виготовлення солоду, потім нагріванні сусла та його зброджуванні за допомогою диких дріжджів.

Старовинна випивка робилася шляхом бродіння, але, ймовірно, була слабша за сучасне пиво.