Прокуратура повідомила про підозру чоловіку, який «замінував» Раду
55-річний уродженець Сумської області, який здійснив неправдиве повідомлення про замінування будівлі з хуліганських мотивів
Київська міська прокуратура повідомила про підозру чоловіку через повідомлення про фальшиве замінування Верховної Ради. Про це повідомили на сторінці установи у Facebook.
Фальшиве повідомлення про замінування будівлі Верховної Ради надійшло у поліцію 5 травня 2021 року близько 23-ї години.
«У ході перевірки вказаного повідомлення вибухонебезпечних предметів чи речовин спеціалісти не виявили», — зазначили у прокуратурі.
Поліції вдалося встановити особу «мінера». Ним виявився 55-річний уродженець Сумської області, який здійснив неправдиве повідомлення про замінування будівлі з хуліганських мотивів.
Чоловікові закидають статтю про свідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху у будівлі, що забезпечує діяльність органу державної влади (ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу).
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, триває досудове розслідування.