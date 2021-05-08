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    Прокуратура повідомила про підозру чоловіку, який «замінував» Раду

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    Прокуратура повідомила про підозру чоловіку, який &laquo;замінував&raquo; Раду - Прокуратура повідомила про підозру чоловіку, який «замінував» Раду
    Прокуратура повідомила про підозру чоловіку, який «замінував» Раду
    Фото з відкритих джерел

    55-річний уродженець Сумської області, який здійснив неправдиве повідомлення про замінування будівлі з хуліганських мотивів

    Київська міська прокуратура повідомила про підозру чоловіку через повідомлення про фальшиве замінування Верховної Ради. Про це повідомили на сторінці установи у Facebook.

    Фальшиве повідомлення про замінування будівлі Верховної Ради надійшло у поліцію 5 травня 2021 року близько 23-ї години.

    «У ході перевірки вказаного повідомлення вибухонебезпечних предметів чи речовин спеціалісти не виявили», — зазначили у прокуратурі.

    Поліції вдалося встановити особу «мінера». Ним виявився 55-річний уродженець Сумської області, який здійснив неправдиве повідомлення про замінування будівлі з хуліганських мотивів.

    Чоловікові закидають статтю про свідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху у будівлі, що забезпечує діяльність органу державної влади (ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу).

    Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, триває досудове розслідування.

    Теги: прокуратура Верховна Рада Київ замінування розслідування
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