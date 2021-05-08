Прокуратура повідомила про підозру чоловіку, який «замінував» Раду

55-річний уродженець Сумської області, який здійснив неправдиве повідомлення про замінування будівлі з хуліганських мотивів

Київська міська прокуратура повідомила про підозру чоловіку через повідомлення про фальшиве замінування Верховної Ради. Про це повідомили на сторінці установи у Facebook.

Фальшиве повідомлення про замінування будівлі Верховної Ради надійшло у поліцію 5 травня 2021 року близько 23-ї години.

«У ході перевірки вказаного повідомлення вибухонебезпечних предметів чи речовин спеціалісти не виявили», — зазначили у прокуратурі.

Поліції вдалося встановити особу «мінера». Ним виявився 55-річний уродженець Сумської області, який здійснив неправдиве повідомлення про замінування будівлі з хуліганських мотивів.

Чоловікові закидають статтю про свідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху у будівлі, що забезпечує діяльність органу державної влади (ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, триває досудове розслідування.