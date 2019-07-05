В Лівії двох росіян звинуватили у спробі вплинути на вибори



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Затримані росіяни намагалися зустрітися з можливим кандидатом в президенти країни Саїфом аль-Ісламом Каддафі

Спецслужби Лівії затримали двох громадян Росії, яких звинувачують в спробі вплинути на майбутні вибори в країні.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на документи, які опинилися в розпорядженні агентства.

За інформацією «Проекту», один із затриманих - співробітник соратника Путіна Євгена Пригожина, політтехнолог Максим Шугалей.

Згідно з даними прокуратури, яка підконтрольна уряду в Тріполі, затримані росіяни намагалися зустрітися з можливим кандидатом в президенти країни Саїфом аль-Ісламом Каддафі - сином колишнього лідера Лівії Муаммара Каддафі.

У росіян вилучили комп'ютери і флеш-карти, з яких випливає, що вони працювали в компанії, що займається впливом на вибори в деяких африканських країнах. Із затриманими знаходився ще один росіянин, але він встиг покинути країну.

Джерела повідомили, що росіяни були затримані в травні. Їх імена не повідомляються.

У Фонді захисту національних цінностей РФ повідомили «Интерфаксу», що в Лівії були затримані двоє їхніх співробітників. Там підтвердили, що це сталося в травні, з тих пір Фонд проводить в закритому режимі переговори про їх звільнення. За інформацією «Би-би-си», другий затриманий - Самер Хасан Сайефан, він громадянин Росії, який працював перекладачем.

Раніше джерела «Дождя» повідомляли, що на африканських передвиборних кампаніях бізнесмена Пригожина працюють від 100 до 200 політтехнологів. Деякі з них отримують державні нагороди за участь в цих кампаніях.

У квітні «Проект» писав, що пов'язані з Пригожиним політтехнологи працюють як мінімум в 20 країнах. Вони планують створити там «африканську імперію» - забезпечити перемогу «своїх» кандидатів на виборах, щоб вони підкорилися одному підконтрольному лідеру. Серед країн, в яких, за даними «Проекту», працюють політтехнологи, була Лівія.

Джерело: Дождь