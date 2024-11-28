Китайське судно навмисне пошкодило кабелі зв'язку в Балтійському морі – WSJ

У НАТО звинувачують Китай у диверсії у Балтійському морі

НАТО підозрює, що китайське судно, що йшло з Росії, могло навмисно пошкодити підводні кабелі в Балтійському морі в середині листопада. Про це пише The Wall Street Journal.

«Китайське комерційне судно (йдеться про Yi Peng 3 – «Главком») протягом тижня було оточене європейськими військовими кораблями в міжнародних водах. Воно є центральним у розслідуванні підозрюваного саботажу, може стати резонансом у морському праві та посилити напруженість між Пекіном та європейськими столицями», – пишуть журналісти.

Як вважають у Північноатлантичному альянсі, екіпаж судна Yi Peng 3 навмисно кинув якір, але при цьому продовжував рух. Приблизно в цей час було зафіксовано обрив проводів між Швецією та Литвою.

«Міжнародні дослідники вважають, що екіпаж Yi Peng 3, балкера, наповненого російськими добривами, протягнув якір понад 100 миль (185 кілометрів – прим. «Главком») по дну Балтійського моря, пошкодивши кабелі, що проходять через нього», – зазначає видання.

За словами джерел видання, тоді ж у судна відключився датчик, який відповідає за місцезнаходження. За кілька годин було пошкоджено і другий кабель – між Німеччиною та Фінляндією. Зазначається, що корабель віз добрива з російського порту Усть-Луга до єгипетського Порт-Саїду.

ВМС Данії 20 листопада зупинили китайське суховантажне судно Yi Peng 3, підозрюване в пошкодженні підводних кабелів у Балтійському морі. Дані сервісу MarineTraffic показали, що судно проходило неподалік обох кабелів у той час, коли ті припинили роботу. Представник власника судна – китайської Ningbo Yipeng Shipping – повідомив, що Пекін вже «попросив компанію співпрацювати зі слідством».

Перший інцидент у кручі проводів стався вранці 17 листопада, коли литовський оператор Telia поскаржився: пошкоджено кабель зв'язку між Литвою та Швецією. Через кілька днів пошкоджено виявився й інший кабель C-Lion1, який перетинається з першим і з'єднує Фінляндію з Німеччиною.