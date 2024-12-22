Масштабна ДТП на Прикарпатті: постраждали 13 людей, серед них дитина

Аварія сталася поблизу села Лоєва на шляху «Мукачево – Львів»

Масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю позашляховика та мікроавтобуса сталася на Прикарпатті. Унаслідок ДТП постраждали 13 людей, серед яких дитина. Про це повідомляє голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Аварія сталася поблизу села Лоєва на шляху «Мукачево – Львів». Поранених доправлено до Надвірнянської центральної районної лікарні, де медики надають їм всю необхідну допомогу.

«Здійснюються заходи щодо транспортування постраждалої дитини в Івано-Франківську обласну дитячу лікарню. Ще одна з пасажирок отримала травму хребта. Її транспортують в ОКЛ», – заявила Світлана Онищук.

В іншого постраждалого зафіксовано перелом тазу, внутрішньочеревну кровотечу. Його оперують.

Учасників аварії ще дообстежуть медики.

Як інформує ДСНС України, рятувальники деблокували двох постраждалих з понівеченого транспортного засобу та передали медикам.

Надзвичайники від'єднали клеми акумуляторних батарей транспортних засобів, щоб запобігти виникненню пожежі.

Усі обставини події встановлюють правоохоронці.

Раніше моторошна аварія трапилася на Тернопільщині, загинуло немовля.

Також у масштабній ДТП біля Львова загинула донька української співачки.

Нагадаємо, у неділю близько 5:30 ранку на трасі Львів – Тернопіль сталася потрійна аварія за участі фури, мікроавтобуса та легковика BMW, в якій загинули семеро пасажирів мікроавтобуса, ще троє учасників ДТП госпіталізовані в реанімацію. За даними поліції Львівщини, аварію спричинив 23-річний водій BMW, який виїхав на зустрічну смугу. Він був у нетверезому стані.