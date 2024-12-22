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Масштабна ДТП на Прикарпатті: постраждали 13 людей, серед них дитина

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Масштабна ДТП на Прикарпатті: постраждали 13 людей, серед них дитина
Рятувальники деблокували двох постраждалих з понівеченого транспортного засобу
фото: Світлана Онищук/Telegram

Аварія сталася поблизу села Лоєва на шляху «Мукачево – Львів»

Масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю позашляховика та мікроавтобуса сталася на Прикарпатті. Унаслідок ДТП постраждали 13 людей, серед яких дитина. Про це повідомляє голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Аварія сталася поблизу села Лоєва на шляху «Мукачево – Львів». Поранених доправлено до Надвірнянської центральної районної лікарні, де медики надають їм всю необхідну допомогу.

«Здійснюються заходи щодо транспортування постраждалої дитини в Івано-Франківську обласну дитячу лікарню. Ще одна з пасажирок отримала травму хребта. Її транспортують в ОКЛ», – заявила Світлана Онищук.

Масштабна ДТП на Прикарпатті: постраждали 13 людей, серед них дитина фото 1

В іншого постраждалого зафіксовано перелом тазу, внутрішньочеревну кровотечу. Його оперують.

Масштабна ДТП на Прикарпатті: постраждали 13 людей, серед них дитина фото 2

Учасників аварії ще дообстежуть медики.

Як інформує ДСНС України, рятувальники деблокували двох постраждалих з понівеченого транспортного засобу та  передали медикам.

Масштабна ДТП на Прикарпатті: постраждали 13 людей, серед них дитина фото 3

Надзвичайники від'єднали клеми акумуляторних батарей транспортних засобів, щоб запобігти виникненню пожежі.

Усі обставини події встановлюють правоохоронці.

Раніше моторошна аварія трапилася на Тернопільщині, загинуло немовля. 

Також у масштабній ДТП біля Львова загинула донька української співачки

Нагадаємо, у неділю близько 5:30 ранку на трасі Львів – Тернопіль сталася потрійна аварія за участі фури, мікроавтобуса та легковика BMW, в якій загинули семеро пасажирів мікроавтобуса, ще троє учасників ДТП госпіталізовані в реанімацію. За даними поліції Львівщини, аварію спричинив 23-річний водій BMW, який виїхав на зустрічну смугу. Він був у нетверезому стані.

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Теги: Івано-Франківщина дитина рятувальники аварія водій

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