У Грузії мітингувальники спалили труну, Зеленський висловився про призов 18-річних: головне за ніч

Зеленський відреагував на заклики про призов 18-річних, Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ роботизований комплекс Droid TW, ворог просунувся поблизу Покровська та Великої Новосілки на Донеччині, Росія перекидає війська із Сирії: Центр протидії дезінформації розповів, як це вплине на фронт в Україні, у Грузії протестувальники спалили труну із зображенням олігарха Іванішвілі, топчиновник Шотландії йде у відставку після звинувачень у домаганнях до українських біженок. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 10 грудня, щоб ви були в курсі подій:

Зеленський відреагував на заклики про призов 18-річних

Україна не повинна компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів. Треба зосередитися на забезпеченні наявних бригад. Про це написав президент України Володимир Зеленський у соцмережі Х.

«У ЗМІ багато говорять про зниження призовного віку українців для відправлення на фронт. Ми повинні зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки. Ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів», – зазначив він.

Також голова держави додав, що пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні. Він наголосив, що метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах.

«Найважливіше – працювати разом над тим, як завершити цю війну. Це наш головний пріоритет. Саме на цьому ми зосередилися під час зустрічі в Парижі, і це була дуже продуктивна розмова. Я ще раз висловлюю подяку президенту Макрону за її організацію, а також глибоку вдячність президенту Трампу за його тверду рішучість завершити цю війну справедливо», – наголосив Зеленський.

Він додав, що це правильній підхід, і важливо, щоб усі деталі були ретельно опрацьовані, щоб забезпечити справді міцний мир.

Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ роботизований комплекс Droid TW

Міністерство оборони допустило до експлуатації український роботизований бойовий комплекс на гусеничній платформі Droid TW 12.7. Він оснащений кулеметом Browning 12.7. Про це повідомили у відомстві.

Як зазначається, комплекс підтвердив свою надійність під час бойових випробувань.

«В умовах сучасної війни технології відіграють вирішальну роль у забезпеченні переваги на полі бою. Кодифікація та допуск до експлуатації українського роботизованого комплексу Droid TW 12.7 - це вагомий крок до впровадження інновацій у Збройні Сили України», – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Він зауважив, що в Міноборони кодифікують зразки, що стають надійним інструментом для українських захисників, допомагаючи їм виконувати завдання в найскладніших умовах.

«Наша перевага – високотехнологічна армія, здатна протистояти сучасним викликам», – наголосив він.

Ворог просунувся поблизу Покровська та Великої Новосілки на Донеччині – ISW

Російські війська просунулися поблизу Покровська та Великої Новосілки на Донеччині. Про це свідчать геолокаційні кадри, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська нещодавно просунулися на покровському напрямку на тлі триваючих наступальних операцій Росії. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 грудня, показують, що російські війська просунулися на південь від Новотроїцького (на південний захід від Покровська). Російські джерела стверджували, що російські війська просунулися у східну половину Даченського (на південь від Покровська) і на південь від населеного пункту; на південь від Зеленого (на південь від Покровська) і до південної межі населеного пункту; вздовж лінії Донецької залізниці на схід від Шевченка (на південь від Покровська); на південний захід від Пушкіна (на південь від Покровська); і на південь від Новотроїцького. Російський милблогер заявив, що російські війська окупували третину Новотроїцького. Однак ISW не знайшло підтвердження цьому. Російські війська вели наступальні дії на схід від Покровська в районі Промінь і Миролюбівка; на південний схід від Покровська біля Лисівки; на південь від Покровська – Даченське, Зелене, Новий Труд, Шевченка, Жовте, Пушкіне; і на південний захід від Покровська біля Новотроїцького.

Росія перекидає війська із Сирії: Центр протидії дезінформації розповів, як це вплине на фронт в Україні

Станом на літо 2024 року до падіння режиму Башара Асада у Сирії знаходилося близько 6000-7500 російських солдатів, включно з представниками приватних військових компаній. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

За його словами, навіть якщо всі російські підрозділи, які перебували в Сирії, будуть перекинуті на війну проти України, це суттєво не вплине на ситуацію на фронті.

«Відповідно, навіть у випадку перекидання всіх цих військових до РФ з подальшим відправленням на війну проти України, це суттєво не вплине на ситуацію на фронті, враховуючи доволі високі щоденні втрати армії РФ у штурмових діях», – зазначив він.

Крім того, за його словами, частину військ, які дислокувалися в Сирії, Росія може направити до Африки, де її інтереси також залишаються стратегічно важливими.

Туреччина відкриває КПП на кордоні з Сирією, який був закритий з 2013 року

Туреччина відкриває пункт пропуску «Яйладагі» на кордоні з Сирією, аби мільйони сирійських мігрантів, яких вона приймає, могли безпечно і добровільно повернутися додому. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок, пише Reuters.

Зазначається, що контрольно-пропускний пункт «Яйладагі», розташований на північно-західному кордоні Сирії, був закритий з 2013 року через бойові дії.

«Ми відкриваємо прикордоний пункт "Яйладагі" для перетину кордону, щоб запобігти будь-яким перевантаженням і полегшити рух. Ми також будемо керувати процесом добровільного повернення мігрантів», – сказав Ердоган.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан також заявляв, що Анкара працюватиме над безпечним і добровільним поверненням додому сирійських мігрантів, яких вона приймає.

Також зазначається, що Туреччина приймає близько 3 мільйонів сирійських мігрантів і біженців, що робить її країною, яка прихистила найбільше сирійських громадян, які втекли від громадянської війни.

У Грузії протестувальники спалили труну із зображенням олігарха Іванішвілі

Біля будівлі парламенту Грузії протестувальники спалили домовину, у якій була лялька із зображенням проросійського олігарха Бідзіни Іванішвілі. Це відбулося на тлі протестів проти результатів парламентських виборів. Про це повідомляє NewsGeorgia.

За даними ЗМІ, до будівлі парламенту Грузії мітингувальники принесли труну, всередині якої було зображення Бідзини Іванішвілі.

Труну незабаром спалили.

Раніше на акціях кілька разів палили прапори «Грузинської мрії» та опудало Іванішвілі.

Топчиновник Шотландії йде у відставку після звинувачень у домаганнях до українських біженок

50-річний Кеммі Дей, мер Единбурга, що у Шотландії, подав у відставку після того, як поліція розпочала проти нього розслідування за звинуваченням у неналежній поведінці стосовно біженок з України. Про це пише ВВС.

Дей сказав, що останні повідомлення в медіа про його особисте життя «відволікають його від важливої роботи». Це нібито причина, чому він іде з посади керівника міськради. Дей також пообіцяв співпрацювати з правоохоронцями в їхньому розслідуванні.

Кеммі Дей з 2008 року працював депутатом ради Единбурга, а з 2022-го очолив міську раду як представник лейбористів, що мають там меншість. Тепер міськрада Единбурга має обрати нового керівника 19 грудня.

Росія купує мікросхеми для зброї через американський інтернет-магазин – Bloomberg

Москва налагодила поставки американських чіпів та мікросхем, що використовуються для виробництва зброї, з інтернет-магазину компанії Texas Instruments – TI store. Про це пише Bloomberg.

Як зазначається, російські дистрибʼютори копіюють інформацію з інтернет-магазину TI store на свої торгові платформи, що дозволяє клієнтам переглядати наявність напівпровідників та їх ціни перед замовленням. Російські сайти, що продають товари TI із націнкою у 40%, є getchips.ru та altchips.ru.

Як дійшли висновку урядовці США, російські портали використовують API (інтерфейс програмування додатків, що використовується для обміну даними між компаніями) Texas Instruments для доступу до повної інформації про товари.

TI надає API своїм партнерам, що дозволяє переглядати ціни, наявність товарів, інформацію про замовлення тощо. У деяких випадках авторизовані користувачі цього API, наприклад, сервіси порівняння цін, комбінують цю інформацію з іншими джерелами даних і створюють окремий API.

Зазначається, що спочатку закупівлю має схвалити російський уряд, після чого необхідне обладнання замовляється через принаймні одного посередника і постачається щонайменше в одне проміжну країну. За даними документів, які бачив Bloomberg, серед посередників – компанії Sure Technology, Chipower Electronics і Horsway Tech з Гонконгу. Звідти товари доставляються переважно через транспортну компанію Sea Global SCM та російську авіакомпанію «Аерофлот».

Один із великих російських дистрибʼюторів обробив понад 4 тисячі замовлень на сотні тисяч товарів TI store на суму близько $6 млн до серпня 2024 року. Замовлення на майже $4 млн були призначені для російських військових компаній.