У Києві стався машстабний витік на водопровідній мережі, рух транспорту обмежено

Внаслідок аварії частково підтоплено проїжджу частину проспекту та автостоянку на проспекті Григоренка

У столиці локалізували масштабний витік, що стався внаслідок пошкодження на водопровідній мережі на вулиці Петра Григоренка в Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Внаслідок аварії частково підтоплено проїжджу частину проспекту та автостоянку біля магазину «Новус» на проспекті Григоренка, 18, а також паркувальні майданчики, що знаходяться поруч.

На місці продовжують працювати аварійні бригади Київводоканалу та інших комунальних служб для ліквідації наслідків аварійної ситуації.

Перекрито дорожній рух з вул. Здолбунівської в напрямку вул. Анни Ахматової.

До слова, раніше повідомлялося, що з 1 грудня у Києві з'являться нові автобусні маршрути, що курсуватимуть Подільським мостовим переходом з Троєщини та Воскресенки.

Також на початку грудня Подільський міст буде відкрито для руху легкових авто. Зокрема, проїзд буде й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з’їздом на вулицю Петра Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина.