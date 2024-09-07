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Втрати ворога станом на 7 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 7 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 927-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1270 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 7вересня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 7 вересня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 7 вересня втратила

  • особового складу ‒ близько 623990 (+1270) осіб,
  • танків  ‒ 8632 (+1) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 16878 (+0) од,
  • артилерійських систем  – 17774 (+29) од,
  • РСЗВ  – 1178  од,
  • засоби ППО ‒ 942 (+1) од,
  • літаків  – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 14784 (+52),
  • крилаті ракети  ‒ 2588 (+1),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24171 (+55) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 3037 (+0)

Втрати Росії у війні станом на 7 вересня 2024 року
Втрати Росії у війні станом на 7 вересня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 7 вересня

  • В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 4 ракет.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • В Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
до Чорного моря – два судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря – три судна, з них одне рухалось з протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Активність флоту окупантів станом на 7 вересня
Активність флоту окупантів станом на 7 вересня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 927-й день повномасштабної війни в Україні.

 

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Теги: росія війна Генштаб корабель втрати

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