Втрати ворога станом на 7 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1270 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 7вересня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 7 вересня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 7 вересня втратила:
- особового складу ‒ близько 623990 (+1270) осіб,
- танків ‒ 8632 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16878 (+0) од,
- артилерійських систем – 17774 (+29) од,
- РСЗВ – 1178 од,
- засоби ППО ‒ 942 (+1) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14784 (+52),
- крилаті ракети ‒ 2588 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24171 (+55) од,
- спеціальна техніка ‒ 3037 (+0)
Активність флоту окупантів станом на 7 вересня
- В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 4 ракет.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- В Середземному морі ворожі кораблі відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
до Чорного моря – два судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря – три судна, з них одне рухалось з протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Нині триває 927-й день повномасштабної війни в Україні.
Читайте також:
Коментарі — 0