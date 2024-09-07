Втрати ворога станом на 7 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1270 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 7вересня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 7 вересня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 7 вересня втратила:

особового складу ‒ близько 623990 (+1270) осіб,

танків ‒ 8632 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 16878 (+0) од,

артилерійських систем – 17774 (+29) од,

РСЗВ – 1178 од,

засоби ППО ‒ 942 (+1) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14784 (+52),

крилаті ракети ‒ 2588 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24171 (+55) од,

спеціальна техніка ‒ 3037 (+0)





Втрати Росії у війні станом на 7 вересня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 7 вересня

В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 4 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

В Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – два судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – три судна, з них одне рухалось з протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Активність флоту окупантів станом на 7 вересня інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 927-й день повномасштабної війни в Україні.