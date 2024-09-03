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Безпілотники атакують аеродром «Мигалово» у Твері

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Безпілотники атакують аеродром «Мигалово» у Твері
Аеродром «Мигалово» є важливим стратегічним об'єктом і входить до Державного реєстру аеродромів і вертодромів цивільної авіації Росії
фото з відкритих джерел

Аеродром активно використовується, майже всі літаки і вертольоти заходять на посадку над центром Твері

У ніч із 2 на 3 вересня у російському місті Твер протиповітряна оборона активно відстрілює безпілотники, які намагаються атакувати аеродром «Мигалово». Місцеві жителі повідомляють про інтенсивні вибухи та активність ППО.

У соцмережах з’являються відео, що демонструють роботу ППО та постійні вибухи на аеродромі. Відстань від об’єкта до українського кордону становить близько 512 кілометрів.

Аеродром «Мигалово» є важливим стратегічним об'єктом і входить до Державного реєстру аеродромів і вертодромів цивільної авіації Росії. На ньому базується авіаційна ескадрилья літаків Ан-22, яка є єдиним в Росії підрозділом, що експлуатує ці літаки.

Аеродром активно використовується, і більшість літаків та вертольотів заходять на посадку над центром Твері. Окрім того, поблизу обласного центру розташований цивільний посадковий майданчик «Змієво».

Нагадаємо, що в ніч на 1 вересня один із безпілотників атакував місто Кашира у Московські області. Місцеві жителі стверджують, що атаковано Каширську районну електростанцію.

Також у Москві після атаки дронів виникла пожежа на нафтопереробному заводі. Російська сторона стверджує, що падіння збитого дрона призвело до займання і пошкодило окреме технічне приміщення Московського НПЗ.

Окрім цього, безпілотники атакували Тверську область Росії. Під атакою опинилася Конаківська електростанція. За словами місцевих жителів, атака розпочалася близько 3:30 ночі. Було зафіксовано п'ять-шість безпілотників. На станції спалахнула пожежа.

Теги: росія аеродром

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