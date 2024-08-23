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Удар по порту «Кавказ». ЗСУ заявили про легітимну ціль

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Удар по порту «Кавказ». ЗСУ заявили про легітимну ціль
Росія визнала влучання в пором «Акватрейдер» у порту «Кавказ»
фото: Соцмережі

Пором є одним із важливих ланцюгів російської військової логістики для забезпечення окупаційних сил

Військово-морські сили України офіційно підтвердили знищення російського порому «Конро Трейдер» у порту «Кавказ» Краснодарського краю РФ. Речник ВМС Дмитро Плетенчук заявив в ефірі «Радіо Свобода», що пором був важливою ланкою російської військової логістики.

На запитання,  чи можуть ВМС підтвердити, що Україна уразила російський паром «Конро Трейдер» у порту «Кавказ» Плетенчук ствердно відповів. «Саме так. Ми можемо підтвердити інформацію, що ціль було знищено ВМС. Без особливий подробиць».

Речник ВМС  також вказав, що цей пором є одним із важливих ланцюгів російської військової логістики для забезпечення окупаційних сил. В першу чергу паливно-мастильними матеріалами, але окрім того він перевозив звісно і озброєння

«Тому це цілком легітимна ціль. І, відповідно, це має зменшити потенціал можливості нашого ворога, на тих локаціях, де вони ведуть активні бойові дії», – зазначив він. 

Чим саме вдарили по «Конро Трейдеру» українські сили речник ВМС не уточнив.
Нагадаємо, у порту «Кавказ» було атаковано залізничний пором «Акватрейдер» із паливними цистернами. 

Удар по порту «Кавказ». ЗСУ заявили про легітимну ціль фото 1

Зокрема, росіяни вже встигли звинуватити в ударі Україну, назвавши інцидент «черговою спробою теракту на території Краснодарського краю».

Наразі українська сторона не коментувала російські звинувачення.

Близько 19:00 стало відомо, що російське судно пішло під воду. На поромі перебувало 30 цистерн з пальним та п'ятеро членів екіпажу.

Нагадаємо, Сили оборони атакували нафтовий термінал в районі порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ. Було завдано ударів ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу «Нептун».

Українські воїни здійснили атаку на початку доби 31 травня. Ударна група угруповання сил і засобів Військово-морських сил уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту «Кавказ» у Краснодарському краї. Напередодні Сили оборони влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого Криму, які курсували до порту «Кавказ» і використовувалися для військової логістики агресора.

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Як повідомлялося, у Краснодарському краї РФ після атаки БпЛА горіла нафтобаза, яка максимально наближена до тимчасово окупованого Криму. У результаті чого було пошкоджено та згоріли три цистерни з нафтопродуктами, є постраждалі серед співробітників.

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Теги: росія обстріл корабель порт

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