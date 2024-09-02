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Путін визнав, що його з Китаєм пов'язують онуки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Путін визнав, що його з Китаєм пов'язують онуки
Путін повідомив що його онуки знають китайську
фото із відкритих джерел

Путін заявив, що його онуки вільно розмовляють китайською

Російський диктатор Путін не приховує, що з Китаєм його пов'язує настільки «міцна дружба», що навіть його онуки вільно розмовляють китайською мовою. Про це пише The Moscow Times.

«Маленькі члени моєї родини розмовляють китайською мовою, говорять вільно. Але це не означає, що ми маємо забути свій інтерес до англійської мови. Англійська мова – це велика мова», – сказав Путін під час відкритого уроку «Розмова про важливе» у школі Кизила.

За даними останнього перепису населення, 17,6 тис. жителів Росії вважають китайську рідною мовою. Говорять китайською мовою 59,2 тис. осіб, приблизно стільки ж, скільки і білоруською.

До слова, Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів, але треба розібратися з «бандитами, які проникли на територію РФ, зокрема, у Курську область». Таку заяву видав російський диктатор Володимир Путін, повідомляють кремлівські журналісти. 

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Теги: росія населення путін Китай диктатор онуки

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