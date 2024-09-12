Біля аеродрому «Оленья», де базуються літаки Ту-95, вибухи, – росЗМІ

Влада регіону ввела план «Килим» в аеропортах Мурмаші та Хібіни

Росіяни повідомляють про збиття двох безпілотників за сім кілометрів від аеродрому «Оленья» в Оленегорську Мурманської області. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Раніше влада регіону ввела план «Килим» в аеропортах Мурмаші та Хібіни.

Повідомляється про затримку рейсів на виліт та на приліт.

Російські Telegram-канали заявляють про «високу активність розвідувальної авіації з боку Фінляндії, Швеції та Норвегії».

Усі пасажирські літаки наразі перенаправлять до Архангельська.

Нагадаємо, Україна посилила атаки на російські військові об'єкти, що може змусити РФ відтягнути авіацію та ППО від лінії фронту. Про це пише The Wall Street Journal. Старший науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних збройних сил у Лондоні Джастін Бронк заявив, що збитки від ударів БПЛА поки не є стратегічно значущими для РФ.Атаки на авіабази в глибині РФ можуть змусити Москву передислокувати системи ППО подалі від прифронтових районів, що зробить об'єкти біля лінії фронту більш вразливими.

Нагадаємо, СБУ спільно із Силами спеціальних операцій уразила склади з КАБами та паливом на аеродромі «Маринівка» у Росії. Саме цей аеродром у Волгоградській області ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні.

Так, у Волгоградській області вночі 22 серпня прогриміли потужні вибухи. На супутникових знімках видно випалені вщент склади з боєприпасами, а також зруйновані ангари, у яких могли стояти ворожі літаки. Внаслідок української атаки знищено російський Су-34, ще один літак цього ж типу було пошкоджено. Крім того, пошкоджено інші ангари, де могли стояти російські борти.