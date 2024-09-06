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Молдовські банки припинили співпрацю з російською системою грошових переказів

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Молдовські банки припинили співпрацю з російською системою грошових переказів
Молдовські банки оцінили ризики і вирішили, що настав час діяти саме таким чином, а не під впливом молдовського уряду
фото з відкритих джерел

Молдовські банки Comertbank, Fincombank, Eurocreditbank і Energbank не надали пояснень рішенню припинити співпрацю  з Росією

Молдовські банки оголосили про припинення співпраці з російською системою грошових переказів «Золота Корона», яка була єдиним способом переказу грошей між Молдовою та Росією. Від 6 вересня банки Comertbank, Fincombank, Eurocreditbank і Energbank припинили надавати доступ до цієї системи, не пояснивши офіційно причин такого рішення. Про це повідомляє портал BIRN.

«Ці банки оцінили ризики і вирішили, що настав час діяти саме таким чином, а не під впливом молдовського уряду, який завжди вагався щодо запровадження санкцій проти Росії», – сказав BIRN В'ячеслав Іоніца, економічний експерт з кишинівського аналітичного центру IDIS Viitorul.

Цей крок відбувся після запровадження США санкцій проти Росії, які торкнулися і «Центру фінансових технологій», розробника «Золотої Корони» .

За словами В'ячеслава Іоніци, економічного експерта з аналітичного центру IDIS Viitorul, банки самостійно оцінили ризики і вирішили припинити співпрацю, хоча молдовський уряд не запроваджував санкцій проти Росії.

Експерти застерігають, що рішення створить труднощі для громадян Молдови, які працюють у Росії і надсилають гроші на батьківщину. Приблизно 70% грошових переказів з Росії відбувалися через банківську систему.

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Теги: Молдова гроші росія

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