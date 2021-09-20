У Техасі розбився військовий літак, пошкодивши два будинки (відео)

У Техасі зазнав аварії військовий літак, пошкодивши два будинки

В результаті аварії були поранені три людини

У неділю, 19 вересня, в місті Лейк-Уерт, штат Техас, зазнав аварії військовий літак, пошкодивши два житлових будинки.

За даними місцевої пожежної служби, в результаті аварії були поранені три людини.

Military Plane crashed in Residential area in Lake Worth, Texas Two Pilot were ejected " eye witness said"#Texas #lakeworth #plane pic.twitter.com/d1hVVusmzp — Hashtag Elyoum (@Hashtagelyoum) September 19, 2021

Пізніше в соцмережах повідомили, що одна людина перебуває у важкому стані.

Про долю пілотів наразі невідомо.

US military plane crashes in Texas, pilots hospitalisedhttps://t.co/LvpjtTOW9y pic.twitter.com/QXe7VnCmHV — Gulf Today (@gulftoday) September 19, 2021

До слова, у Житомирській області, неподалік від Кмитова впав легкомоторний літак. Пілота госпіталізували до лікарні.

Згідно з даними ДСНС, легкомоторний літак впав на відстані 200-300 метрів від житлових будинків. За попередніми даними, під час оприскування поля, «кукурузник» зачепився за дерева.

Нагадаємо, кілька днів тому «Главком» повідомляв, що 27 серпня український літак екстрено сів в Анталії. Свідки говорили про паніку на борту, дим і розгерметизацію.

Також, у Росії масово падають військові та пожежні літаки.