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    У Техасі розбився військовий літак, пошкодивши два будинки (відео)

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    У Техасі зазнав аварії військовий літак, пошкодивши два будинки - У Техасі розбився військовий літак, пошкодивши два будинки (відео)
    У Техасі зазнав аварії військовий літак, пошкодивши два будинки
    Фото: Reuters

    В результаті аварії були поранені три людини

    У неділю, 19 вересня, в місті Лейк-Уерт, штат Техас, зазнав аварії військовий літак, пошкодивши два житлових будинки.

    За даними місцевої пожежної служби, в результаті аварії були поранені три людини.

    Пізніше в соцмережах повідомили, що одна людина перебуває у важкому стані.

    Про долю пілотів наразі невідомо.

    До слова, у Житомирській області, неподалік від Кмитова впав легкомоторний літак. Пілота госпіталізували до лікарні.

    Згідно з даними ДСНС, легкомоторний літак впав на відстані 200-300 метрів від житлових будинків. За попередніми даними, під час оприскування поля, «кукурузник» зачепився за дерева.

    Нагадаємо, кілька днів тому «Главком» повідомляв, що 27 серпня український літак екстрено сів в Анталії. Свідки говорили про паніку на борту, дим і розгерметизацію.

    Також, у Росії масово падають військові та пожежні літаки.

    Теги: США авіакатастрофа літак військові
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    У Техасі розбився військовий літак, пошкодивши два будинки (відео)