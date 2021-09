У Техасі розбився військовий літак, пошкодивши два будинки (відео)

У неділю, 19 вересня, в місті Лейк-Уерт, штат Техас, зазнав аварії військовий літак, пошкодивши два житлових будинки.

За даними місцевої пожежної служби, в результаті аварії були поранені три людини.

