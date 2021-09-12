Таліби запровадили нові правила для жінок в університетах

Студентки не матимуть права відкривати обличчя та спілкуватися з чоловіками під час навання

«Талібан» зобов'язав студенток носити ісламський одяг для захисту «історичних цінностей»

Афганські студентки будуть зобов'язані носити ісламський одяг і навчатися в окремих від чоловіків групах заради «захисту національних та історичних цінностей». Про це пише Associated Press з посиланням на нового міністра освіти Афганістану Абдулу Бакі Хаккані.

За його словами, рух «Талібан» не бажає повертатися до радикальних порядків, які були встановлені 20 років тому, проте має намір забезпечити дотримання релігійних норм і принципів в університетах країни.

«Ми не дозволимо хлопчикам і дівчаткам вчитися разом», – оголосив Хаккані.

Міністр зазначив, що жінки також будуть повинні повністю покривати своє тіло, проте не уточнив, чи слід їм при цьому закривати і обличчя. Він додав, що таліби також мають намір внести серйозні корективи у зміст освітніх програм. Нові правила будуть спрямовані на створення «розумної Ісламської освітньої програми», яка б дозволила випускникам стати конкурентоспроможними по відношенню до студентів з інших країн.

До слова, представники «Талібану» переконані, що в Афганістані нема потреби у тому, аби жінки обіймали посади в уряді. На їхню думку, вони повинні народжувати дітей та займатися їхньою освітою.

«Жінки Афганістану дають життя народу Афганістану, навчають ісламської етики. Жінка не може виконувати роботу в міністерстві», – заявив представник талібів.

Нагадаємо, представники руху «Талібан» обіцяли дотримуватися прав жінок в Афганістані. При цьому вони заборонили їм бути присутніми в одних кабінетах з хлопчиками й чоловіками під час навчання та зобов’язали носити нікаб. Радикальний рух наполягає на тому, аби в навчальних закладах був окремий вихід для дівчат й жінок, аби вони не перетиналися на перервах із учнями та студентами іншої статі.

Також заступник голови комісії «Талібану» з питань культури Ахмадулла Васик заявив, що афганським жінкам, у тому числі спортсменкам з національних збірних, буде заборонено займатися спортом.

Нагадаємо, терористичний рух «Талібан» заборонив проведення акцій протесту в Афганістані. Мешканців країни закликали уникати демонстрацій до прийняття відповідних законів.