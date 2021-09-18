У Афганістані в школи підуть тільки хлопці

У Афганістані говорять про нівелювання прогресу минулих 20 років

Таліби заборонили дівчатам навчатися, а викладачкам - працювати у школах

Дівчата в Афганістані не зможуть повернутися до навчання в середній школі, а викладачки – до роботи у закладах. Представники «Талібану» дозволили ходити на уроки лише хлопчикам та вчителям-чоловікам. Про це пише ВВС.

Нове міністерство освіти Афганістану повідомило, що школярі та вчителі чоловічої статі повинні повернутися до навчання в середній школі вже з 18 вересня.

Однак у заяві талібів немає інформації про відновлення занять для учениць та викладачок.

Водночас офіційний представник «Талібану» Забіхулла Моджахед зазначив, що відкрити школи для представниць жіночої статі начебто «планують вже незабаром». Він також запевнив, що чиновники працюють над відповідною «процедурою».

Одна з афганських учениць сказала журналістам, що почувається спустошеною, а перспективи в освіті «виглядають дуже похмуро». Вона вважає такі кроки останньою ознакою того, що Афганістан повертається до суворого правління 1990-х років.

Ще одна школярка – 16-річна дівчина з Кабула – зазначила, що це був «сумний день».

«Я хотіла стати лікаркою! І ця мрія зруйнована. Не думаю, що вони дозволять нам повернутися до школи. Вони не хочуть, щоб жінки здобували освіту», – наголосила вона.

Нагадаємо, таліби закрили Міністерство у справах жінок і замінили його департаментом, який раніше дотримувався суворих релігійних доктрин.

Заборона відвідувати середню школу дівчаткам означатиме, що вони не зможуть продовжити освіту, що призведе до нівелювання прогресу минулих 20 років. Після відсторонення талібів від влади у 2001 році у країні вдалося відчутно підвищити рівень грамотності, особливо серед жінок.

Зокрема, кількість дівчаток в початкових школах збільшилась з нуля до 2,5 мільйона, а рівень грамотності серед жінок майже подвоївся, досягнувши 30%.

Упродовж останніх 20 років афганські жінки боролися та отримали низку основних прав людини, але наразі є побоювання, що новий тимчасовий уряд «Талібану», в який ввійшли лише чоловіки, нівелює цей прогрес.

Нагадаємо, раніше розслідування ВВС виявило, що щонайменше 20 цивільних осіб були вбиті в долині Панджшер в Афганістані, де відбувалися бої між талібами та опозиційними силами.

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